Уголовное дело в Туле: директор обвиняется в невыплате заработной платы 12 работникам

В Туле возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам одной из коммерческих организаций. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка с заработной платой

Следствие установило, что с сентября 2025 по апрель 2026 года директор компании не выплачивал деньги 12 работникам. В результате общий долг составил не менее 5 миллионов рублей.

Уголовное дело инициировано по статье о полной невыплате заработной платы. В рамках проверки следователи активно собирают доказательства и выясняют обстоятельства происшествия.

Сейчас следственные действия продолжаются. Ведется поиск причин и условий, которые привели к этой ситуации. Также предпринимаются шаги, направленные на возмещение ущерба сотрудникам.

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"Важно понимать, что такие случаи требуют не только юридического разрешения, но и глубокого анализа причин", — сказал в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

"Необходимо безопасное и стабильное управление финансами компаний, чтобы избежать подобных ситуаций", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов.

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