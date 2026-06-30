Скрытая угроза для бюджета Башкортостана: 195 тысяч объектов оказались незарегистрированными

В Башкортостане завершился первый этап работы по выявлению собственников недвижимости, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Большинство из этих объектов было зарегистрировано до 1998 года, когда была создана единая система учёта. По информации правительства, такие объекты не платят налоги, что создает большую проблему для бюджета региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевод квартиры в нежилой фонд

В реестре значится около 195 тысяч объектов недвижимости, общая кадастровая стоимость которых превышает 363 миллиарда рублей. Это может означать, что недоимка по налогам составляет примерно 363 миллиона рублей. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, работа по регистрации прав собственности ведётся в рамках программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на улучшение финансовых показателей регионов до 2030 года.

«Результаты этой работы критически важны для защиты прав собственников и увеличения налоговых поступлений на местах», — заявил Назаров в своём комментарии. В соответствии с планами министерства земельных ресурсов, до 1 января 2027 года запланировано провести проверки более 287 тысяч объектов, чтобы убедиться в их правомерной регистрации в реестре.

Однако эта программа не единственная — в стране также реализуются мероприятия, нацеленные на повышение капитализации территорий. Ожидается, что кадастровая стоимость всей недвижимости в Российской Федерации к 2030 году превысит 1 триллион рублей. Это должен стать весомый шаг в повышении эффективности системы учета и управления недвижимостью.

"Уже сейчас видно, что работа по регистрации прав собственности не только спасает наш бюджет, но и даёт возможность владельцам безболезненно войти в правовое поле", — отметил Евгений Блех, эксперт по тарифам в ЖКХ.

"Системный подход к решению проблем с кадастровой стоимостью объектов должен учитывать все реальные условия на рынке", — сказал в беседе с Pravda.Ru Артур Волков, специалист по недвижимости.

Читайте также