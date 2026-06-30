Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юпитер хранил эту тайну дольше, чем существует человечество: теперь ученые подобрались к разгадке
Экономия времени, денег и нервов: как обновить стены за один световой день
Миллиардные игроки сборной Германии с двумя паспортами проиграли патриотам из Парагвая
Цена растёт быстрее площади: в Казани квадратный метр подобрался к психологической отметке
Миллионы выброшены на ветер: провал долгожданного блокбастера в прокате шокировал руководство студии
Под ногами нефти нет, зато текут миллиарды: Россия решила разбудить силу своих рек
Всего три ингредиента из аптечки и кухни: маска, которая помогает восстановить ломкие ногти за две недели
Уголовное дело в Туле: директор обвиняется в невыплате заработной платы 12 работникам
Скрытая угроза для бюджета Башкортостана: 195 тысяч объектов оказались незарегистрированными

Каникулы, которые случаются раз в жизни: школьники из Якутии отправятся на атомном ледоколе в Арктику

Россия » Дальний Восток » Якутск

Школьники из Якутии Полина Гурова и Эркин Егоров вошли в число победителей седьмого сезона научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". В августе они отправятся к Северному полюсу на атомном судне "50 лет Победы", представляя свой регион в арктической экспедиции. Поездка станет площадкой для изучения ядерных технологий и прямого общения с ведущими учеными страны. Проект объединит финалистов из всех федеральных округов России и десятков стран-партнеров.

Ледокол в Арктике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол в Арктике

Курс на вершину мира

Эркин Егоров, учащийся Республиканского лицея-интерната, прошел жесткий отбор и теперь готовится встретить белых медведей в естественной среде обитания. Для школьника это не просто экскурсия, а глубокое погружение в научную среду и возможность увидеть работу атомного флота изнутри. Он намерен представлять Якутск на самом мощном ледоколе планеты, ожидая от рейса профессиональных знакомств и проверки собственных знаний на практике.

"Поддержка молодых талантов через такие экспедиции формирует кадровый резерв для освоения Арктики и развития северного морского пути", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Полина Гурова из школы №23 поселка Айхал включилась в борьбу за путевку в последний момент. Несмотря на сжатые сроки, ей удалось освоить сложные темы, связанные с энергетикой будущего. Для нее победа стала доказательством того, что высокая концентрация и воля к результату позволяют преодолеть любой интеллектуальный барьер.

Наука в дрейфующих льдах

На борту ледокола запланирована образовательная программа, посвященная двум ключевым направлениям: термоядерному синтезу и ядерной медицине. Полина Гурова уверена, что эти технологии перестали быть сухой теорией и начали менять повседневную жизнь. Школьники смогут обсудить перспективы мирного атома с экспертами, пока судно прокладывает путь сквозь многолетние ледники.

"Создание комфортной среды для жизни в северных широтах напрямую зависит от внедрения новых энергетических решений и готовности молодежи работать в суровых условиях", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Всего в экспедицию отправятся 27 победителей со всей страны, включая четверых представителей Дальнего Востока. Вместе с ребятами из Якутии к полюсу пойдут школьники из Забайкалья и Приморья. Масштаб проекта подчеркивает участие сверстников из 22 иностранных государств, что превращает ледокол в международный научный хаб.

Участники География и состав
Российские финалисты 27 человек из всех 8 федеральных округов
Иностранные гости 22 школьника из стран-партнеров Росатома

"Экспедиция проходит в зоне климатических рисков, что требует от участников дисциплины и понимания хрупкости экосистемы Ледовитого океана", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнется путешествие?

Старт арктической экспедиции запланирован на август, когда ледовая обстановка позволяет судну максимально эффективно двигаться к вершине планеты.

Чем школьники будут заниматься на борту?

Программа включает лекции о высоких технологиях, мастер-классы от ученых и наблюдения за флорой и фауной Арктики под руководством наставников.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист Ольга Морозова, эксперт Ирина Петрова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Авто
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Авто
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Киев поднял ставки на белорусском направлении: Минск готовится к угрозе крупнее украинских выпадов
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.