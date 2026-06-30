Каникулы, которые случаются раз в жизни: школьники из Якутии отправятся на атомном ледоколе в Арктику

Школьники из Якутии Полина Гурова и Эркин Егоров вошли в число победителей седьмого сезона научно-просветительского проекта "Ледокол знаний". В августе они отправятся к Северному полюсу на атомном судне "50 лет Победы", представляя свой регион в арктической экспедиции. Поездка станет площадкой для изучения ядерных технологий и прямого общения с ведущими учеными страны. Проект объединит финалистов из всех федеральных округов России и десятков стран-партнеров.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Курс на вершину мира

Эркин Егоров, учащийся Республиканского лицея-интерната, прошел жесткий отбор и теперь готовится встретить белых медведей в естественной среде обитания. Для школьника это не просто экскурсия, а глубокое погружение в научную среду и возможность увидеть работу атомного флота изнутри. Он намерен представлять Якутск на самом мощном ледоколе планеты, ожидая от рейса профессиональных знакомств и проверки собственных знаний на практике.

"Поддержка молодых талантов через такие экспедиции формирует кадровый резерв для освоения Арктики и развития северного морского пути", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Полина Гурова из школы №23 поселка Айхал включилась в борьбу за путевку в последний момент. Несмотря на сжатые сроки, ей удалось освоить сложные темы, связанные с энергетикой будущего. Для нее победа стала доказательством того, что высокая концентрация и воля к результату позволяют преодолеть любой интеллектуальный барьер.

Наука в дрейфующих льдах

На борту ледокола запланирована образовательная программа, посвященная двум ключевым направлениям: термоядерному синтезу и ядерной медицине. Полина Гурова уверена, что эти технологии перестали быть сухой теорией и начали менять повседневную жизнь. Школьники смогут обсудить перспективы мирного атома с экспертами, пока судно прокладывает путь сквозь многолетние ледники.

"Создание комфортной среды для жизни в северных широтах напрямую зависит от внедрения новых энергетических решений и готовности молодежи работать в суровых условиях", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Всего в экспедицию отправятся 27 победителей со всей страны, включая четверых представителей Дальнего Востока. Вместе с ребятами из Якутии к полюсу пойдут школьники из Забайкалья и Приморья. Масштаб проекта подчеркивает участие сверстников из 22 иностранных государств, что превращает ледокол в международный научный хаб.

Участники География и состав Российские финалисты 27 человек из всех 8 федеральных округов Иностранные гости 22 школьника из стран-партнеров Росатома

"Экспедиция проходит в зоне климатических рисков, что требует от участников дисциплины и понимания хрупкости экосистемы Ледовитого океана", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнется путешествие?

Старт арктической экспедиции запланирован на август, когда ледовая обстановка позволяет судну максимально эффективно двигаться к вершине планеты.

Чем школьники будут заниматься на борту?

Программа включает лекции о высоких технологиях, мастер-классы от ученых и наблюдения за флорой и фауной Арктики под руководством наставников.