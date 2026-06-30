Администрация Сочи по решению суда обязана перестроить все мусорные площадки в городе

Сочи захлебнулся в отходах: горы мусора на контейнерных площадках стали привычным пейзажем курорта. Терпение жителей лопнуло вместе с санитарными нормами, и дело дошло до суда. Служители Фемиды встали на сторону горожан, признав работу муниципальной администрации неудовлетворительной.
Прокурорская проверка подтвердила худшие опасения: площадки превратились в рассадники грызунов и насекомых. Однако главная опасность скрыта от глаз. Суд установил, что нечистоты вместе с ливневыми стоками попадают на водосборные территории рек. Поскольку эти артерии питают централизованную систему водоснабжения Сочи, бездействие властей бьет по здоровью каждого потребителя воды из крана.
"Ситуация в Сочи — это классический пример износа инфраструктурной логистики под нагрузкой. Если администрация не обеспечит инженерно грамотное обустройство площадок с уклонами и твердым покрытием, мусорные реки продолжат отравлять почву и подземные горизонты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Судебное решение лишило чиновников возможности отделываться полумерами. Теперь мэрии предстоит провести полную инвентаризацию и переустройство мусорных точек. Список требований жесткий и напоминает чек-лист на стройплощадке: от обязательного твердого покрытия до систем дезинсекции.
Помимо чисто механических работ, суд вменил властям в обязанность тотальную дератизацию. Борьба с крысами на площадках должна стать регулярной, а не разовой акцией после очередного скандала в соцсетях.
"Решение суда станет серьезным испытанием для регионального бюджета. Создание площадок по ГОСТам требует не только разовых вложений, но и пересмотра контрактов с подрядчиками, которые часто экономят на санитарной обработке", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
|Нарушение
|Решение суда
|Антисанитария и крысы
|Обязательная дезинсекция и дератизация
|Стык стоков с реками
|Обустройство водоотвода и твердого покрытия
|Завалы мебели и шин
|Выделение мест для крупногабаритного мусора
Сначала — в управляющую компанию или ТСЖ, затем к региональному оператору. Если реакции нет, следует обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру, ссылаясь на нарушение санитарных норм.
Если площадка находится на муниципальной земле, ответственность за ее твердое покрытие и ограждение несет администрация города. Содержание баков в чистоте — обязанность оператора.
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