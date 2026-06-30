Администрация Сочи по решению суда обязана перестроить все мусорные площадки в городе

Сочи захлебнулся в отходах: горы мусора на контейнерных площадках стали привычным пейзажем курорта. Терпение жителей лопнуло вместе с санитарными нормами, и дело дошло до суда. Служители Фемиды встали на сторону горожан, признав работу муниципальной администрации неудовлетворительной.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пожилые мужчина с совком и метлой на ташкентской улице

Прокурорская проверка подтвердила худшие опасения: площадки превратились в рассадники грызунов и насекомых. Однако главная опасность скрыта от глаз. Суд установил, что нечистоты вместе с ливневыми стоками попадают на водосборные территории рек. Поскольку эти артерии питают централизованную систему водоснабжения Сочи, бездействие властей бьет по здоровью каждого потребителя воды из крана.

"Ситуация в Сочи — это классический пример износа инфраструктурной логистики под нагрузкой. Если администрация не обеспечит инженерно грамотное обустройство площадок с уклонами и твердым покрытием, мусорные реки продолжат отравлять почву и подземные горизонты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Новые стандарты чистоты: что изменится

Судебное решение лишило чиновников возможности отделываться полумерами. Теперь мэрии предстоит провести полную инвентаризацию и переустройство мусорных точек. Список требований жесткий и напоминает чек-лист на стройплощадке: от обязательного твердого покрытия до систем дезинсекции.

Создание бетонного основания с уклоном для отвода воды.

Установка ограждений, скрывающих баки от посторонних глаз и ветра.

Разделение зон для обычных контейнеров и крупногабаритного хлама.

Строгое соблюдение санитарных дистанций до жилых домов.

Помимо чисто механических работ, суд вменил властям в обязанность тотальную дератизацию. Борьба с крысами на площадках должна стать регулярной, а не разовой акцией после очередного скандала в соцсетях.

"Решение суда станет серьезным испытанием для регионального бюджета. Создание площадок по ГОСТам требует не только разовых вложений, но и пересмотра контрактов с подрядчиками, которые часто экономят на санитарной обработке", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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Ответы на популярные вопросы

Куда жаловаться, если мусор не вывозят вовремя?

Сначала — в управляющую компанию или ТСЖ, затем к региональному оператору. Если реакции нет, следует обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру, ссылаясь на нарушение санитарных норм.

Кто должен платить за обустройство площадок?

Если площадка находится на муниципальной земле, ответственность за ее твердое покрытие и ограждение несет администрация города. Содержание баков в чистоте — обязанность оператора.

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