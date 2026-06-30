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Контрольные органы Костромской области выявили 147 объектов с признаками незаконного бизнеса

Россия » Центр » Кострома

Легализация гостиничного сектора в Костромской области перешла из плоскости уговоров в режим жесткого контроля. В официальный реестр классифицированных объектов уже включили более 100 гостиниц. Только за последний год список пополнили 42 новых игрока, которые предпочли легальный статус и уплату налогов риску закрытия.

Женщина осматривает кровать в гостинице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина осматривает кровать в гостинице

Процесс вывода бизнеса из "серых" зон напоминает капитальный ремонт фундамента: старые и шаткие схемы заменяются прозрачными обязательствами перед бюджетом. Руководитель департамента экономического развития региона Андрей Чепухин подтвердил, что все объекты из единого реестра теперь работают в правовом поле, используя упрощенную систему налогообложения или налог на профессиональный доход.

"Основная задача — не блокировать работу малых средств размещения, а создать для них понятную дорожную карту входа в легальный рынок. Это вопрос не только налогов, но и физической безопасности туристов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ревизия на местах: от хостелов до банных дворов

Масштабная инспекция охватила всю область. С сентября 2025 года ведомство провело 154 консультации для тех, кто готов "обелиться", и организовало 31 выездное обследование. Не обошлось без санкций: выдано 31 предостережение и 7 предписаний. Контролеры уже пресекли незаконную работу хостела "Смирнов" в Костроме и пересмотрели статус комплекса "Банный двор в Поддубном".

Параметр контроля Результат работы
Выявлено объектов с признаками бизнеса 147 (включая 84 гостевых дома)
Принуждены к уплате налогов 69 объектов
Допдоходы бюджета Более 700 тысяч рублей

По поручению губернатора Сергея Ситникова сформирован "черный список" из 147 объектов, где явно извлекают прибыль, но не спешат оформлять документы. В этой очереди на легализацию остаются еще 30 подозрительных адресов. Финансовый эффект уже заметен: первые сотни тысяч рублей налоговых поступлений будут направлены на развитие туристической инфраструктуры региона.

"Системное пополнение казны за счет вывода бизнеса из тени позволяет регионам направлять высвободившиеся ресурсы на социальные программы и поддержку добросовестных инвесторов", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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