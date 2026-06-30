Бензин по цене элитного алкоголя: утренний рейд по Костроме выявил аномальные ценники

Топливный рынок Костромы напоминает полосу препятствий. Утренний рейд по 28 заправочным станциям города показал: дефицит отступил, но ударил по кошелькам. Пока одни АЗС держат пустые резервуары, другие выставили ценники, сопоставимые с элитным алкоголем.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автомобиль на заправке

На шести станциях к девяти утра пистолеты были сухими. В остальном городе заправиться можно без очередей, если водитель готов платить от 125 до 130 рублей за литр 95-го. Для сравнения: на заправках "Роснефти" то же топливо стоит 67 рублей 59 копеек. Такая разница в два раза моментально создала заторы там, где цены остались в рамках разумного.

Ситуация в цифрах по итогам утреннего мониторинга:

Статус АЗС Количество и цены Работают в штатном режиме 18 станций (цена 125-130 руб./л) Топливо отсутствует 6 станций Ажиотажный спрос 4 станции (цена ~67,6 руб./л)

Местные власти пытаются направить транспортные потоки с помощью цифровой навигации. В регионе запустили интерактивную карту, которая обновляется дважды в сутки. На ней отображаются не только крупные сетевики, но и мелкие частные заправки во всех районах области.

"На карту нанесены все муниципальные образования региона. По ссылкам размещены данные по каждой заправке, включая небольшие частные точки в глубинке", — объяснили в администрации Костромской области.

Проблема доступности горючего сейчас характерна для многих регионов. Похожий топливный кризис накрыл Иркутск, где поставщики начали ограничивать продажи из-за логистических сбоев. В Карелии ситуация также остается тяжелой: там вводят лимиты на заправках в удаленных районах. А в Орловской области власти и вовсе перешли на отпуск бензина по номерам автомобилей.

Ответы на популярные вопросы

Где проверить наличие бензина в Костроме?

Актуальные данные публикуются на официальной интерактивной карте мониторинга региона, информация обновляется утром и вечером.

Почему цены на частных АЗС настолько высокие?

Независимые заправщики объясняют это ростом оптовых цен и сложностями с поставками, перекладывая издержки на конечного потребителя.

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