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Кирпич хранил секреты 200 лет: Белая башня Нижегородского кремля впервые раскрыла своё нутро

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородский кремль готовит исторический сюрприз: Белая башня раскрыла свои внутренние помещения впервые за два столетия. Реставраторы обнаружили замурованные пространства, доступ к которым был закрыт со времен глубокой старины. Сейчас на объекте идет расчистка от векового строительного мусора и первичный осмотр конструкций. Эти работы станут фундаментом для масштабного научного исследования фортификационного сооружения. В ближайшие годы городская крепость планирует обновить туристические маршруты и открыть новые локации для посещения.

Нижний Новгород, Нижегородский кремль, Коромыслова башня
Фото: Национальный туристический портал
Нижний Новгород, Нижегородский кремль, Коромыслова башня

Тайны каменного пояса

Белая башня долгое время оставалась одной из самых закрытых точек крепости. Обнаружение пустот, скрытых за кирпичной кладкой более 200 лет, позволяет по-новому взглянуть на архитектуру оборонительного кольца. Специалисты музея-заповедника уже приступили к оценке сохранности кирпича и фундамента. После вывоза хлама и пыли к работе подключатся историки и археологи, чтобы восстановить детальную хронику эксплуатации башни.

"Раскрытие внутренних объемов Белой башни — это серьезный шаг для понимания инженерных решений прошлого. Важно не просто вскрыть кладку, а оценить, как износ конструкций влияет на общую устойчивость стены", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

График обновления кремля

Параллельно с работами в Белой башне ремонт идет в 10-м корпусе кремля. Реставрацию этого здания планируют завершить уже к началу зимы текущего года. Основной фокус смещается на подготовку инфраструктуры для новых выставочных пространств. Власти города намерены использовать потенциал каждой башни для создания уникальной музейной среды, доступной круглый год.

"Любые инвестиции в сохранение таких памятников работают на туристическую привлекательность города. Главное — сбалансировать бюджетные траты на консервацию и дальнейшее содержание этих площадей", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Маршруты осени 2026 года

К осени 2026 года список доступных достопримечательностей пополнят Часовая и Коромысловая башни. Там разместят новые экспозиции, посвященные быту и обороне старого Нижнего. Однако попасть внутрь помещений просто так не получится. Посещение будет возможно только в рамках организованных экскурсий, разделенных на летний и зимний сезоны. Сейчас инженеры адаптируют внутренние лестницы и переходы для приема больших групп туристов.

"Музейная работа в пределах крепостных стен требует особого подхода к безопасности. Мы видим запрос на малые города и этнографию, поэтому новые залы в башнях станут точками притяжения", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Объект Статус работ
Белая башня Вскрытие помещений, вывоз мусора
Часовая и Коромысловая Подготовка экспозиций к 2026 году
10-й корпус кремля Завершение ремонта зимой 2024 года

Ответы на популярные вопросы

Можно ли будет зайти в Белую башню уже в этом году?

Нет, сейчас там ведутся только технические и исследовательские работы. Допуск туристов запрещен по соображениям безопасности.

Почему посещение новых башен ограничат экскурсионными маршрутами?

Это связано с конструктивными особенностями башен: узкие лестницы и переходы не позволяют организовать свободный поток посетителей без риска давок.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, эксперт по туризму Татьяна Зайцева
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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