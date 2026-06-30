Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области

Затяжные двухнедельные ливни превратили дорожную сеть Кировской области в полосу препятствий. Глава регионального минтранса Артем Драчков сообщил, что темпы подъема воды начали снижаться, но уровень в Каме, Кобре и Чепце остается критическим. В результате понтонные мосты и низинные участки трасс ушли под воду, отрезав часть населенных пунктов от привычной навигации.
География подтоплений охватила сразу несколько муниципалитетов. В Афанасьевском округе заблокирован проезд от райцентра до границы с Верхнекамьем, а также отрезок между Камским и Лыткой. Верхнекамский округ лишился сообщения на маршруте Лойно — Чус — Камский. Нагорский район столкнулся с перекрытием трех направлений: на Синегорье, Орлецы и Красную Речку. В самом Кирово-Чепецке выставлены ограничения на мосту, ведущем в микрорайон Каринторф.
"Все дорожные службы и подрядчики приведены в техническую готовность. Сейчас главная задача — устранение размывов там, где это физически возможно. Администрации вместе с исполнителями уже рассчитывают объемы материалов для аварийных работ, завоз необходимых ресурсов уже начался", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Стихия не только залила мосты, но и повредила основание дорог. В Афанасьевском, Верхнекамском и Фаленском округах зафиксированы размывы земляного полотна. Ремонтные бригады находятся в режиме ожидания: зайти на объекты тяжелая техника сможет только после того, как "большая вода" освободит проезжую часть.
Параллельно с подготовительными работами специалисты готовят дефектные ведомости. Полная диагностика пострадавших объектов начнется сразу после стабилизации гидрологической обстановки. Власти обещают не затягивать с восстановлением, чтобы вернуть транспортные потоки в штатный режим до конца сезона.
|Район / Округ
|Статус проезда
|Афанасьевский
|Закрыт на участках к границе Верхнекамья и Камский — Лытка
|Верхнекамский
|Движение парализовано на линии Лойно — Чус — Камский
|Нагорский
|Непроезжие направления на Синегорье и Орлецы
|Кирово-Чепецк
|Ограничен проезд по мосту в Каринторф
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