Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию

На пограничном пункте пропуска в Нарве зафиксировано резкое увеличение плотности пассажиропотока. Сотни людей, стремящихся попасть из Эстонии в Россию, столкнулись с многочасовым ожиданием под открытым небом. Ситуация обострилась после изменения регламента работы КПП и снижения его пропускной способности.
Очередь начала стремительно расти в минувшие выходные. К вечеру воскресенья количество граждан, не успевших пересечь границу до закрытия терминала, исчислялось сотнями. В пиковые часы число ожидающих достигало 500 человек. При этом технические возможности КПП позволяют оформлять не более 20 человек в час. В результате время ожидания для пешеходов растянулось до 12-16 часов.
Причиной затора послужило решение эстонской стороны сократить время работы погранперехода на четыре часа. С середины июня пешеходный сегмент функционирует строго с 07:00 до 19:00 по московскому времени. Ранее пункт пропуска принимал граждан до 23:00. На фоне общего усложнения логистики между странами такие меры привели к формированию устойчивой пробки на выезд из ЕС.
"Сокращение времени работы погранпереходов всегда бьет по мобильности населения и создает избыточное давление на инфраструктуру. Мы видим, как административные барьеры напрямую влияют на транспортную доступность и личное время граждан. В условиях жесткого лимита в 20 человек в час очередь становится практически статичной, что при нынешнем потоке превращает пересечение границы в изнурительный процесс", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сложности на границе заставляют многих искать альтернативные способы передвижения или пересматривать планы.
"Ситуация в Нарве — это классический пример того, как регуляторные изменения в одной точке провоцируют эффект домино для всей региональной логистики. Ограничение часов работы при стабильном спросе неизбежно ведет к дефициту пропускной мощности, что мы и наблюдаем сейчас на эстонском направлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
|Параметр
|Текущее состояние
|Режим работы КПП
|Ежедневно с 07:00 до 19:00 (мск)
|Пропускная способность
|До 20 человек в час
|Среднее время ожидания
|От 12 до 16 часов
Несмотря на трудности, поток желающих попасть в Россию не ослабевает. Это касается как частных поездок, так и профессиональных перемещений.
Терминал для пешеходов открыт только 12 часов в сутки: с 7 утра до 7 вечера по московскому времени.
В данный момент переход в Нарве функционирует только в пешеходном режиме из-за ремонтных работ.
Люди вынуждены покидать зону контроля и возвращаться к открытию на следующее утро, заново занимая очередь.
Максимальное зафиксированное число людей в очереди составило около 500 человек при норме пропуска 20 человек в час.
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