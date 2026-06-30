Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию

На пограничном пункте пропуска в Нарве зафиксировано резкое увеличение плотности пассажиропотока. Сотни людей, стремящихся попасть из Эстонии в Россию, столкнулись с многочасовым ожиданием под открытым небом. Ситуация обострилась после изменения регламента работы КПП и снижения его пропускной способности.

Фото: commons.wikimedia.org by William John Gauthier from Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эстония/Россия

Новый график и лимиты пропуска

Очередь начала стремительно расти в минувшие выходные. К вечеру воскресенья количество граждан, не успевших пересечь границу до закрытия терминала, исчислялось сотнями. В пиковые часы число ожидающих достигало 500 человек. При этом технические возможности КПП позволяют оформлять не более 20 человек в час. В результате время ожидания для пешеходов растянулось до 12-16 часов.

Причиной затора послужило решение эстонской стороны сократить время работы погранперехода на четыре часа. С середины июня пешеходный сегмент функционирует строго с 07:00 до 19:00 по московскому времени. Ранее пункт пропуска принимал граждан до 23:00. На фоне общего усложнения логистики между странами такие меры привели к формированию устойчивой пробки на выезд из ЕС.

"Сокращение времени работы погранпереходов всегда бьет по мобильности населения и создает избыточное давление на инфраструктуру. Мы видим, как административные барьеры напрямую влияют на транспортную доступность и личное время граждан. В условиях жесткого лимита в 20 человек в час очередь становится практически статичной, что при нынешнем потоке превращает пересечение границы в изнурительный процесс", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сложности на границе заставляют многих искать альтернативные способы передвижения или пересматривать планы.

"Ситуация в Нарве — это классический пример того, как регуляторные изменения в одной точке провоцируют эффект домино для всей региональной логистики. Ограничение часов работы при стабильном спросе неизбежно ведет к дефициту пропускной мощности, что мы и наблюдаем сейчас на эстонском направлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Сравнение условий пересечения границы

Параметр Текущее состояние Режим работы КПП Ежедневно с 07:00 до 19:00 (мск) Пропускная способность До 20 человек в час Среднее время ожидания От 12 до 16 часов

Несмотря на трудности, поток желающих попасть в Россию не ослабевает. Это касается как частных поездок, так и профессиональных перемещений.

Ответы на популярные вопросы

Как сейчас работает КПП в Нарве?

Терминал для пешеходов открыт только 12 часов в сутки: с 7 утра до 7 вечера по московскому времени.

Можно ли пересечь границу на автомобиле?

В данный момент переход в Нарве функционирует только в пешеходном режиме из-за ремонтных работ.

Что происходит с теми, кто не успел пройти до закрытия?

Люди вынуждены покидать зону контроля и возвращаться к открытию на следующее утро, заново занимая очередь.

Какова максимальная очередь за последние дни?

Максимальное зафиксированное число людей в очереди составило около 500 человек при норме пропуска 20 человек в час.

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