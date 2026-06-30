Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистый творог или пальмовое масло? Домашний тест на кипяток легко выявит опасную подмену
Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет
Дороги внезапно ушли под воду: стихия парализовала сообщение в нескольких округах Кировской области
Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар
Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов
Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах
Космос стал теснее: SpaceX вывела на орбиту своего настоящего гиганта — такого спутника еще не было
Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами
От легенды о Петре и Февронии до госпраздника: как 8 июля изменило отношение россиян к семье

Очереди на границе с Эстонией выросли до 16 часов: сотни людей не могут попасть в Россию

Россия » Северо-Запад

На пограничном пункте пропуска в Нарве зафиксировано резкое увеличение плотности пассажиропотока. Сотни людей, стремящихся попасть из Эстонии в Россию, столкнулись с многочасовым ожиданием под открытым небом. Ситуация обострилась после изменения регламента работы КПП и снижения его пропускной способности.

Эстония/Россия
Фото: commons.wikimedia.org by William John Gauthier from Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Эстония/Россия

Новый график и лимиты пропуска

Очередь начала стремительно расти в минувшие выходные. К вечеру воскресенья количество граждан, не успевших пересечь границу до закрытия терминала, исчислялось сотнями. В пиковые часы число ожидающих достигало 500 человек. При этом технические возможности КПП позволяют оформлять не более 20 человек в час. В результате время ожидания для пешеходов растянулось до 12-16 часов.

Причиной затора послужило решение эстонской стороны сократить время работы погранперехода на четыре часа. С середины июня пешеходный сегмент функционирует строго с 07:00 до 19:00 по московскому времени. Ранее пункт пропуска принимал граждан до 23:00. На фоне общего усложнения логистики между странами такие меры привели к формированию устойчивой пробки на выезд из ЕС.

"Сокращение времени работы погранпереходов всегда бьет по мобильности населения и создает избыточное давление на инфраструктуру. Мы видим, как административные барьеры напрямую влияют на транспортную доступность и личное время граждан. В условиях жесткого лимита в 20 человек в час очередь становится практически статичной, что при нынешнем потоке превращает пересечение границы в изнурительный процесс", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сложности на границе заставляют многих искать альтернативные способы передвижения или пересматривать планы. 

"Ситуация в Нарве — это классический пример того, как регуляторные изменения в одной точке провоцируют эффект домино для всей региональной логистики. Ограничение часов работы при стабильном спросе неизбежно ведет к дефициту пропускной мощности, что мы и наблюдаем сейчас на эстонском направлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Сравнение условий пересечения границы

Параметр Текущее состояние
Режим работы КПП Ежедневно с 07:00 до 19:00 (мск)
Пропускная способность До 20 человек в час
Среднее время ожидания От 12 до 16 часов

Несмотря на трудности, поток желающих попасть в Россию не ослабевает. Это касается как частных поездок, так и профессиональных перемещений. 

Ответы на популярные вопросы

Как сейчас работает КПП в Нарве?

Терминал для пешеходов открыт только 12 часов в сутки: с 7 утра до 7 вечера по московскому времени.

Можно ли пересечь границу на автомобиле?

В данный момент переход в Нарве функционирует только в пешеходном режиме из-за ремонтных работ.

Что происходит с теми, кто не успел пройти до закрытия?

Люди вынуждены покидать зону контроля и возвращаться к открытию на следующее утро, заново занимая очередь.

Какова максимальная очередь за последние дни?

Максимальное зафиксированное число людей в очереди составило около 500 человек при норме пропуска 20 человек в час.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов

 

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Популярное
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети

В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.

Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Последние материалы
Приморье: судебные приставы ограничили выезд из РФ 11 тысячам должников за коммунальные услуги
Хрупкий мир в проливе: США и Иран договорились о прекращении ударов перед новыми торгами
Один витамин может спасти ясность ума: память может сдавать из-за незаметной ошибки в питании
"Тигр съедает по 10 кг говядины в день": директор Воронежского зоопарка рассказал, сколько стоит содержание зверей
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС
Бюджетные продукты шокировали результатом: как пюре и сосиски создают эффект дорогого ресторана
Не Турция и не Сочи: россияне массово выбирают Алтай, и вот какие места стали настоящими хитами сезона
Полиция Сургутского района выявила 18 пособников аферистов с начала текущего года
Астраханская таможня и ФСБ развернули 40 тонн продукции из-за отсутствия сертификатов
Забытая всеми культура: аграрии Алтая нашли золотую жилу в поставках корнеплодов соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.