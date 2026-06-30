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Старый бензин достают с полки: в России могут вернуть топливо, которого не было больше 10 лет

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Российский топливный рынок готовится к серьезному техническому откату ради стабилизации предложения. Правительство рассматривает возможность возвращения в оборот бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до лета 2027 года. Эта мера призвана насытить внутренний рынок и сбить ценовое давление в регионах. В материале разберем, как низкокачественное топливо отразится на ресурсе современных двигателей и почему власти готовы пойти на такие риски.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Возврат к старым стандартам

Кабинет министров обсуждает временную легализацию топлива, которое было запрещено в стране еще в 2013 году. Основной фокус направлен на Евро-2, производство которого планируют разрешить части заводов для быстрого наполнения заправок. Механика процесса проста: упрощение техпроцесса позволяет увеличить объемы выпуска при тех же мощностях нефтяной отрасли.

Параллельно прорабатывается сценарий импорта горючего с пониженными характеристиками. Чтобы не превратить баки автомобилей в химические реакторы, вводится лимит на содержание метанола — не выше 3%. Это решение выглядит как попытка найти баланс между дефицитом и критическим износом техники.

"Переход на упрощенные стандарты — это экстренный ремонт топливного баланса страны. В условиях санкций и ремонтов на крупных заводах нам нужно ехать здесь и сейчас, пусть и на менее чистом горючем", — объяснил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Испытание для моторов

Главная проблема низких классов топлива заключается в высоком содержании серы и примесей. Современные катализаторы и системы впрыска настроены под жесткие экологические рамки. Заправка Евро-2 в иномарку последних лет выпуска может обернуться быстрым засорением форсунок и выходом из строя выхлопной системы.

Осенью 2025 года власти уже давали зеленый свет на отгрузку Евро-3 для некоторых НПЗ. Теперь планка опускается еще ниже. Водителям придется внимательнее выбирать АЗС, так как разница в качестве между сетевыми гигантами и мелкими игроками может стать критической.

"Понижение класса топлива напрямую бьет по кошельку автовладельца в долгой перспективе. Себестоимость поездки вырастет из-за частого обслуживания и сокращения срока службы свечей и фильтров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Логистические заторы в областях

В Ленобласти и ряде других субъектов фиксируют сложности с доставкой бензина. Руководство регионов отмечает, что дефицит носит скорее логистический характер, чем производственный. Железнодорожные пути перегружены, что ломает графики подвоза горючего к нефтебазам.

Параметр сравнения Изменения стандартов
Срок действия нормы До июля 2027 года
Допустимый метанол Строго до 3%
Классы топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4

На фоне новостей о возможном откате стандартов цены на заправках продолжают ползти вверх. Федеральные сети стараются держать ценники в узде, но частные станции уже реагируют на рыночную турбулентность. Власти обещают усилить мониторинг, чтобы упрощение производства не превратилось в повод для необоснованного обогащения.

"Запуск Евро-2 поможет малым НПЗ выйти из тени и легально поставлять продукт. Это наполнит рынок, но контроль за розничными ценами должен быть максимально жестким", — отметила эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправлять Евро-2 в новую машину?

Технически это возможно, но крайне нежелательно. Риск поломки датчиков и засорения системы впрыска возрастает в несколько раз.

Подешевеет ли бензин после снижения класса?

Прямого снижения цен ожидать не стоит. Мера направлена скорее на предотвращение дефицита и остановку резкого подорожания.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист по тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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