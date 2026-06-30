Миллиарды лежали на виду: Вологодская область нашла способ пополнить бюджет без займов

Вологодская область закрепилась в десятке лидеров национального рейтинга по эффективности наполнения бюджета. Минфин оценил, какую долю доходов регионы генерируют за счет управленческих решений, а не простого ожидания налогов. Каждый пятнадцатый рубль в вологодской казне теперь появляется благодаря адресной работе с должниками и бизнесом. В материале разберем, как северному региону удается конкурировать с мегаполисами по качеству финансового менеджмента.

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Механика мобилизации средств

Региональные власти сфокусировались на инвентаризации активов и выводе экономики из тени. Основной прирост обеспечила регистрация прав на недвижимость, которая раньше годами выпадала из налогового поля. Это позволило привлечь в бюджет дополнительно 9,4 миллиарда рублей.

"Система сработала на точечную настройку администрирования. Вологодчина показала результат в 7% мобилизованных доходов, что свидетельствует о высоком качестве работы местных департаментов с внутренними резервами", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Муниципалитеты тоже включились в процесс, получив 1,3 миллиарда рублей сверх плана. Достичь этого помогла не только работа с недоимками, но и создание новых рабочих мест. Инвестиционный поток стал фундаментом, который удерживает конструкцию бюджета в устойчивом положении.

Сравнение с лидерами рынка

Губернатор Георгий Филимонов подчеркнул, что по эффективности управления Вологодская область идет вплотную к Подмосковью. Разрыв в абсолютных цифрах между регионами составляет всего 1,5 миллиарда рублей. Разница же в общих объемах бюджетов колоссальная — столичный регион оперирует суммами в 12 раз больше.

"Масштабирование таких практик на малые города позволяет выравнивать социальную дистанцию. Когда каждый рубль учтен и работает, темпы благоустройства перестают зависеть только от дотаций из центра", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель эффективности Значение для Вологодчины Доля мобилизованных доходов 7% от собственных поступлений Общая сумма в казну 9,4 млрд рублей Вклад муниципалитетов 1,3 млрд рублей

Устойчивость к внешним шокам

Финансовая система региона демонстрирует живучесть на фоне сложностей в тяжелой индустрии. Падение поступлений от крупнейших металлургических холдингов и возвраты налоговых переплат могли обрушить социальные программы. Однако сбалансированная модель позволила компенсировать потери другими источниками.

"Ситуация в металлургии создала серьезное давление на фискальный контур. Регистрация прав на ранее неучтенные земли и объекты стала тем страховочным тросом, который удержал бюджет от дефицитного падения", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что такое мобилизация доходов?

Это активные действия властей по поиску скрытых резервов: взыскание долгов, учет незарегистрированной недвижимости и легализация зарплат.

Как это коснется жителей?

Дополнительные миллиарды идут на ремонт дорог, строительство школ и социальные выплаты, которые теперь не зависят от колебаний прибыли заводов.

Почему регион сравнивают с Подмосковьем?

Сравнение идет по качеству работы на каждый вложенный рубль, где Вологодская область показывает сопоставимую с лидерами продуктивность.