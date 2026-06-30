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Деньги потекли к морю: Приморье снова раздаёт миллиарды тем, кто зарабатывает на туристах

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Приморский край закладывает рекордные бюджеты в развитие туристического фундамента, направляя на отрасль по 3 миллиарда рублей ежегодно. Эти цифры втрое превышают показатели двухлетней давности, превращая гостеприимство в мощный промышленный механизм региона. Власти делают ставку на прямую поддержку малого бизнеса и возведение капитальных объектов через систему субсидий. Такой подход уже позволил легализовать сотни гостевых домов и запустить масштабные стройки на побережье Японского моря.

Коса Токаревская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Коса Токаревская кошка

Финансовая сборка туристического каркаса

Региональная казна жестко фиксирует планку вложений: в 2026 году Приморье потратит на туризм столько же, сколько заложено на текущий сезон. За пятилетку прямой финансовый поток в сторону частных компаний уже составил 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги работают как катализатор для местных предпринимателей, позволяя им обновлять инфраструктуру без критической нагрузки на собственный капитал.

"Увеличение бюджетных вливаний в регионы напрямую коррелирует с ростом налоговой отдачи и созданием новых рабочих мест в смежных секторах", — подчеркнул специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономический эффект проявляется в конкретных показателях ВРП, который за год подрос на 5,4% именно за счет путешественников. Сами участники рынка стали прозрачнее для фискальной системы: налоговые отчисления от индустрии отдыха подскочили на 21%. Теперь общая сумма сборов от отелей и турфирм области вплотную приблизилась к отметке в 4 миллиарда рублей.

Инструменты возведения новых баз

Основной упор сделан на компенсацию расходов тем, кто строит гостиницы и благоустраивает береговые линии. Государство готово закрывать до 70% затрат бизнесмена, если проект вписывается в общую стратегию региона. В прошлом году по этой схеме привели в порядок 14 крупных объектов и добавили новые номера в модульных отелях десяти муниципалитетов.

"Создание комфортных пешеходных зон и современной навигации делает регион привлекательным не только для разовых визитов, но и для долгосрочного инвестирования", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Максимальный транш на одного заявителя ограничен 10 миллионами рублей, что покрывает львиную долю сметы на комплексное обустройство территории. Подобные условия привлекают не только мелких игроков, но и резидентов специальных охранных режимов. Около 300 инвесторов сегодня реализуют в крае проекты суммарным весом в 170 миллиардов рублей.

Практика и результаты эксплуатации

Кейсы компаний показывают, что господдержка помогает удерживать цены для отдыхающих при явном росте качества сервиса. Глэмпинги в Хасанском округе и обновленные пляжи под Находкой демонстрируют загрузку выше 70% в первый же сезон. Параллельно идет процесс выхода бизнеса из тени: более девятисот средств размещения уже вошли в единый реестр.

"Легализация гостевых домов и четкое администрирование земельных вопросов снимают конфликтные ситуации между бизнесом и государством", — отметила эксперт Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр развития Значение факта
Бюджет на 2026 год Почти 3 миллиарда рублей
Общий турпоток 4,1 миллиона человек
Максимальная субсидия 10 миллионов рублей

Ответы на популярные вопросы

Кто может рассчитывать на компенсацию?

Предприниматели, вкладывающие деньги в благоустройство территорий, строительство гостиниц или создание придорожной инфраструктуры в Приморье.

Какую часть расходов берет область?

Государство возмещает до 70% от подтвержденных затрат на реализацию туристического проекта.

Что дает регистрация в реестре?

Официальный статус позволяет легально оказывать услуги гостеприимства и претендовать на льготные режимы налогообложения.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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