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Золотая жила оказалась пустой: на Кубани перекупщики охотятся не за бензином, а за канистрами

Россия » Юг » Краснодар

Жители Кубани столкнулись с дефицитом товаров, которые до недавнего времени считались расходным материалом. Пластиковые и металлические канистры исчезли с полок магазинов, а на вторичном рынке цены взлетели в несколько раз. Водители пытаются запастись горючим из-за ограничений на АЗС, но сталкиваются с тем, что даже простая емкость превратилась в дефицитный актив. Разбираемся, как техническая тара стала инструментом выживания и почему на этом фоне расцвел спекулятивный бизнес.

Канистра для топлива
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Канистра для топлива

Пустые полки региональных магазинов

Ажиотаж в Краснодаре начался в двадцатых числах июня. Покупатели скупали канистры партиями, игнорируя ценники. В строительных гипермаркетах и автомагазинах продавцы фиксировали десятикратный рост спроса. Если раньше запас емкостей в торговой точке распродавался за месяц, то сейчас товар заканчивается через час после завоза.

Ситуацию комментирует Евгений Блех. Он отметил в беседе с Pravda.Ru, что логистические цепочки не были рассчитаны на столь резкий скачок потребления. По мнению эксперта, производители физически не успевают насытить рынок в условиях, когда каждый автовладелец стремится создать индивидуальный резерв топлива.

Спекулянты зарабатывают на дефиците

Интернет-площадки мгновенно отреагировали на рыночную пустоту. Если в магазине средняя цена десятилитровая емкости составляла 400 рублей, то в частных объявлениях она выросла до 1000–3000 рублей. Появились даже перекупщики, которые целенаправленно мониторят поставки в сетевых магазинах, выкупая весь приход для последующей перепродажи.

Такую схему называет типичным проявлением рыночного дисбаланса Валерий Козлов. Он подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru, что неконтролируемый рост цен в подобных ситуациях является защитной реакцией спекулятивного сектора на нехватку базовых ресурсов. Экономист добавил, что попытки заработать на панике покупателей искажают реальную конкуренцию между продавцами.

Инструмент выживания вместо аксессуара

Основная часть спроса формируется не только автовладельцами, но и жителями пригородов. Использование электрогенераторов, мотокультиваторов и газонокосилок требует постоянного наличия бензина. В условиях ограниченной доступности топлива на заправках, где в одни руки отпускают лишь фиксированный объем, канистра превратилась в важный инструмент обеспечения быта.

Свой взгляд на ситуацию представила Ольга Морозова. Она объяснила в общении с Pravda.Ru, что когда горожане теряют уверенность в бесперебойном доступе к услугам, они переходят к стратегии накопления. Эксперт уверена, что пока сохраняется неуверенность в завтрашнем дне, любая тара для хранения будет оставаться дефицитным товаром.

Ответы на популярные вопросы

Почему магазины не могут быстро пополнить запасы?

Производители работают в штатном режиме, но сложности возникают на этапе логистики и распределения товара по региональным складам в условиях повышенного спроса.

Законна ли перепродажа канистр по завышенным ценам?

Частные лица имеют право продавать личное имущество по любой цене, которую считает приемлемой покупатель. Юридические механизмы давления на таких перекупщиков практически отсутствуют.

Когда стоит ждать стабилизации цен?

Стоимость канистр вернется к средним рыночным значениям только после насыщения розничной сети достаточным количеством товара и снижения панических настроений среди водителей.

Показатель Изменение за месяц
Наличие в магазинах Критический дефицит
Стоимость на рынке Рост в 3-4 раза
Покупательский спрос Аномально высокий

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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