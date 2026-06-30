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Запрет ослабили, но не до конца: Севастополь снова открыл АЗС — есть важное ограничение

Россия » Юг

В Севастополе на шести автозаправочных станциях возобновили розничную продажу горючего. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, ограничения, действовавшие ранее, сняты, и теперь жители могут свободно заправиться на ключевых точках города. Это решение призвано стабилизировать ситуацию на дорогах, хотя заправочный режим остается под жестким контролем властей.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Карта заправок и новые правила

Бензин марки АИ-95 и дизельное топливо стали доступны на АЗС, расположенных по адресам: улица Верхнесадовая, Камышовое шоссе (участки 12б и 32), Столетовский проезд, 5, улица Вакуленчука, 35Б/2, а также улица Дрыгина, 16. Несмотря на открытие этих точек, "сухой закон" на про запас сохраняется.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что на данных станциях введен лимит: один автомобиль может получить не более 20 литров топлива. Заливать бензин или дизель в канистры и любые другие емкости строго запрещено. 

Механика работы транспорта и энергосетей

Энергетическая система региона сейчас работает в режиме предельной нагрузки. Чтобы избежать масштабных сбоев, городским властям пришлось пересмотреть график движения общественного транспорта. С 30 июня троллейбусный парк сократил количество выходов: часть маршрутов ликвидирована, а на остальных интервалы ожидания значительно выросли.

Под ограничения попали и автобусные рейсы. Такие меры стали следствием временного лимитирования электроснабжения. По словам главы региона, это вынужденный шаг, необходимый для ликвидации перегруза сетей, возникшего за пределами Севастополя. 

"Введение лимитов на заправках — это стандартный предохранительный клапан для системы. Когда логистика дает сбой или резко растет нагрузка на сети, важно не дать опустошить резервуары за один час. 20 литров вполне хватает для городских нужд, пока подвозят новые партии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Параметр Текущее состояние
Лимит на топливо 20 литров на одну машину
Заправка в тару Строго запрещена
Электротранспорт Увеличенные интервалы, отмена части маршрутов

Взгляд экспертов на ситуацию

Сейчас главная задача — распределить имеющиеся запасы так, чтобы город продолжал функционировать без критических остановок.

"Для регионального бюджета такие встряски всегда означают дополнительные расходы на логистику и субсидирование перевозчиков. Однако удержание цен и предотвращение дефицита на заправках сейчас в приоритете. Это вопрос социальной стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где именно можно заправиться без ограничений по доступу?

Свободная продажа открыта на 6 АЗС: на Камышовом шоссе, улицах Верхнесадовая, Вакуленчука, Дрыгина и в Столетовском проезде.

Почему нельзя заправлять канистры?

Запрет введен для предотвращения спекулятивного накопления топлива и обеспечения возможности заправиться максимально большему количеству автовладельцев.

Как теперь ходит общественный транспорт?

Троллейбусы и часть автобусов ходят реже. Интервалы движения существенно увеличены из-за необходимости экономии электроэнергии.

Когда снимут лимит в 20 литров?

Снятие ограничений зависит от ликвидации перегруза в энергосистеме и стабилизации поставок горючего в регион.

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Экспертная проверка: автоэксперт Антон Воробьев, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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