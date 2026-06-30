Жара берет Москву в кольцо: оранжевый уровень опасности обещает непростое начало июля

Москва официально превращается в духовку: столичный Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до "оранжевого". Первые дни июля, 1-е и 2-е число, станут испытанием для асфальта и горожан. Синоптики прогнозируют пиковые значения до плюс 31 градуса в тени, что для мегаполиса с его плотной застройкой и отсутствием сквозняков означает настоящую климатическую блокаду.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с веером

Раскаленный календарь

Период аномального зноя охватит столицу минимум на 30 часов. По данным метеорологов, предупреждение вступает в силу в полдень понедельника и продлится до вечера вторника. Впрочем, экстренные службы МЧС смотрят на ситуацию масштабнее: по их оценкам, лесные массивы и парки останутся в зоне риска вплоть до 3 июля, а столбики термометров могут дотянуться и до отметки плюс 32.

Период Ожидаемые условия 1 июля (днем) Резкий прогрев до +31°C, интенсивное УФ-излучение. 2 июля (сутки) Сохранение "оранжевого" уровня, пик нагрузки на электросети.

Город в режиме перегрузки

Экстремальные температуры бьют не только по здоровью, но и по городской логистике. Рост энергопотребления из-за кондиционеров и холодильного оборудования создает давление на сети. В таких условиях даже современные складские комплексы и торговые центры вынуждены переходить на экономный режим, чтобы избежать аварийных отключений.

"Длительный период жары в мегаполисе аккумулирует тепло в бетонных конструкциях, что создает эффект 'теплового острова', когда температура в центре города на 3-5 градусов выше, чем в лесопарковой зоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог / синоптик Павел Лебедев.

Особую бдительность стоит проявить автомобилистам. Раскаленный асфальт и работа климатических систем на износ повышают риск поломок. Кроме того, владельцам транспорта стоит внимательнее следить за ситуацией на заправках, избегая заправки "под завязку" в пик жары из-за расширения топлива.

"Сильная жара — это фактор прямого риска для гидротехнических сооружений и систем охлаждения. Важно минимизировать любые огнеопасные работы, включая неосторожное обращение с мусором в пригородах, чтобы не допустить ландшафтных пожаров", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Что означает "оранжевый" уровень опасности?

Это третья степень из четырех, означающая, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Как долго продлится аномальный зной?

Согласно текущим сводкам, пик придется на 1-2 июля, однако высокая температура сохранится минимум до середины недели.

Безопасно ли сейчас находиться в московских парках?

В парках легче дышать, но из-за сухости там вводится особый режим контроля, запрещающий разведение костров и использование мангалов.

Какие меры принимает город?

Коммунальные службы проводят аэрацию воздуха, поливают дорожное полотно и увеличивают интервалы мониторинга систем водоснабжения.

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