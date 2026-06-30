Миллионы за сомнительные услуги: бюджетные отели в Иванове оказались в центре громкого скандала

Государственное гостеприимство в Иванове обзавелось странными "надстройками". Прокуратура региона вскрыла схему, при которой бюджетные гостиницы — "Вознесенская" и "Иваново" — исправно перечисляют миллионы рублей московским консультантам за управление, имея при этом раздутый штат собственных топ-менеджеров.
Прокурорская проверка началась с приземленных вещей — незаконных заборов. Руководство гостиницы "Вознесенская" (бывшая "Советская") на проспекте Ленина решило приватизировать муниципальную землю, установив ограждения на парковке общего пользования. Жители города лишились доступа к стоянкам, что стало поводом для административного дела. Директор отеля получил штраф, а заборы велели демонтировать.
"Нарушение земельного законодательства в виде захвата общественных пространств — частый симптом неэффективного администрирования. Вместо развития сервиса руководство пытается создать искусственные преференции за счет городской инфраструктуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Разбирательства с забором подсветили более глубокие финансовые течения внутри АО "Гостиничное хозяйство города Иванова". Эта компания на 100% принадлежит правительству области. За 2025 год "Вознесенская" выручила 113,2 млн рублей, показав чистую прибыль в 7,6 млн рублей. Однако солидный кусок этого пирога — 5,7 млн рублей — ушел в столичное ООО "Миррос хотелс групп" по договору управления.
Аналогичная механика работает и в гостинице "Иваново". При выручке в 51,2 млн рублей отель отдал московским "управленцам" еще полмиллиона. Итого: более 6,2 млн рублей за год выведено из-под контроля государственного сектора в частные руки под видом оплаты услуг, содержание которых вызывает вопросы.
|Параметр (2025 г.)
|Показатели "Вознесенской"
|Выручка
|113,2 млн руб.
|Чистая прибыль
|7,6 млн руб.
|Выплаты "Миррос хотелс групп"
|5,7 млн руб.
Главная странность договора с москвичами заключается в том, что в самих ивановских гостиницах штатное расписание полностью укомплектовано. У генерального директора Андрея Будкова есть заместители по операционным и коммерческим вопросам. Более того, Будков одновременно возглавляет обе государственные гостиницы с тем же набором топов.
"Передача функций управления на аутсорс при сохранении полноценного штата собственных менеджеров выглядит экономически необоснованной. Это прямой путь к дефициту регионального бюджета, когда прибыль госактивов оседает в сторонних структурах", — пояснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Такая надстройка выглядит как легализованный транзит средств. Пока в "Вознесенской" выписывают штрафы за незаконные ограждения, реальные финансовые потоки продолжают течь в сторону Москвы за услуги, которые, по логике штатного расписания, должны выполнять местные руководители.
Юридическое лицо — АО "Гостиничное хозяйство города Иванова", которое полностью находится в собственности правительства Ивановской области.
В ходе проверки исполнения земельного законодательства выявлена незаконная установка ограждений на парковках общего пользования в центре Иванова.
При наличии полного штата руководителей в Иваново госкомпания платит миллионы рублей за "управление" стороннему ООО, что снижает чистую прибыль государственного предприятия.
В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.