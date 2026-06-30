Миллионы за сомнительные услуги: бюджетные отели в Иванове оказались в центре громкого скандала

Государственное гостеприимство в Иванове обзавелось странными "надстройками". Прокуратура региона вскрыла схему, при которой бюджетные гостиницы — "Вознесенская" и "Иваново" — исправно перечисляют миллионы рублей московским консультантам за управление, имея при этом раздутый штат собственных топ-менеджеров.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Иваново, набережная реки Уводь

Парковочный забор и штрафы

Прокурорская проверка началась с приземленных вещей — незаконных заборов. Руководство гостиницы "Вознесенская" (бывшая "Советская") на проспекте Ленина решило приватизировать муниципальную землю, установив ограждения на парковке общего пользования. Жители города лишились доступа к стоянкам, что стало поводом для административного дела. Директор отеля получил штраф, а заборы велели демонтировать.

"Нарушение земельного законодательства в виде захвата общественных пространств — частый симптом неэффективного администрирования. Вместо развития сервиса руководство пытается создать искусственные преференции за счет городской инфраструктуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Куда уходят доходы отелей?

Разбирательства с забором подсветили более глубокие финансовые течения внутри АО "Гостиничное хозяйство города Иванова". Эта компания на 100% принадлежит правительству области. За 2025 год "Вознесенская" выручила 113,2 млн рублей, показав чистую прибыль в 7,6 млн рублей. Однако солидный кусок этого пирога — 5,7 млн рублей — ушел в столичное ООО "Миррос хотелс групп" по договору управления.

Аналогичная механика работает и в гостинице "Иваново". При выручке в 51,2 млн рублей отель отдал московским "управленцам" еще полмиллиона. Итого: более 6,2 млн рублей за год выведено из-под контроля государственного сектора в частные руки под видом оплаты услуг, содержание которых вызывает вопросы.

Параметр (2025 г.) Показатели "Вознесенской" Выручка 113,2 млн руб. Чистая прибыль 7,6 млн руб. Выплаты "Миррос хотелс групп" 5,7 млн руб.

Дублирование функций: управленческий балласт

Главная странность договора с москвичами заключается в том, что в самих ивановских гостиницах штатное расписание полностью укомплектовано. У генерального директора Андрея Будкова есть заместители по операционным и коммерческим вопросам. Более того, Будков одновременно возглавляет обе государственные гостиницы с тем же набором топов.

"Передача функций управления на аутсорс при сохранении полноценного штата собственных менеджеров выглядит экономически необоснованной. Это прямой путь к дефициту регионального бюджета, когда прибыль госактивов оседает в сторонних структурах", — пояснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Такая надстройка выглядит как легализованный транзит средств. Пока в "Вознесенской" выписывают штрафы за незаконные ограждения, реальные финансовые потоки продолжают течь в сторону Москвы за услуги, которые, по логике штатного расписания, должны выполнять местные руководители.

Ответы на популярные вопросы

Кто владеет гостиницей "Вознесенская"?

Юридическое лицо — АО "Гостиничное хозяйство города Иванова", которое полностью находится в собственности правительства Ивановской области.

В чем заключались претензии прокуратуры?

В ходе проверки исполнения земельного законодательства выявлена незаконная установка ограждений на парковках общего пользования в центре Иванова.

Почему возникли вопросы к контракту с московской фирмой?

При наличии полного штата руководителей в Иваново госкомпания платит миллионы рублей за "управление" стороннему ООО, что снижает чистую прибыль государственного предприятия.

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