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Дачный сезон заглох на заправке: в Нижегородской области лодки и косилки остались без бензина

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородские власти вмешались в конфликт между владельцами АЗС и рядовыми потребителями топлива. После массовых жалоб жителей на запрет налива бензина в канистры региональное правительство направило официальные запросы в топливные компании. Чиновники просят розничные сети вернуть возможность покупки горючего в переносные емкости. Проблема затронула тысячи людей, лишенных возможности заправить технику для бытовых и хозяйственных нужд.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Бензиновый затор на ровном месте

Ситуация на заправках региона напоминает сбой в отлаженном механизме распределения ресурсов. Жители области столкнулись с жестким отказом операторов отпускать топливо в любую тару, кроме баков автомобилей. Это решение мгновенно парализовало работу владельцев моторных лодок и садовой техники. Люди оказались в правовой ловушке: правила обязывают их косить траву на участках, но заправить косилки фактически невозможно.

Местные жители предлагают внедрить систему верификации потребителей. Например, отпускать лимитированные объемы бензина при предъявлении документов на лодочный мотор или сенокосилку. Сейчас же отсутствие машины превращается в непреодолимый барьер для доступа к энергетическим ресурсам. Владельцы малых судов жалуются, что не могут выйти на воду, так как заправить бак лодки прямо на АЗС технически невыполнимая задача.

"Ограничение продажи топлива в канистры создает искусственный дефицит в бытовом секторе и бьет по мобильности населения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Кто нажал на тормоз

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области поспешили откреститься от непопулярных мер. По официальной версии, правительство региона не принимало правовых актов, ограничивающих продажу бензина в канистры. Инициатива исходила исключительно от самих заправочных сетей, которые таким образом пытались бороться с ажиотажным спросом или серыми схемами перепродажи.

Сейчас административный аппарат пытается восстановить привычный график поставок. В топливные компании ушли обращения с просьбой соблюдать баланс интересов. Речь идет о возврате к стандартной практике: продаже сертифицированного топлива в разрешенную тару в рамках установленных лимитов. Это позволит снять напряжение среди дачников и сельских жителей, для которых канистра горючего является инструментом жизнеобеспечения.

"Подобные административные барьеры на местах часто становятся тормозом для малого бизнеса и частных хозяйств", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В поисках топливного баланса

Топливный рынок региона требует тонкой настройки, чтобы избежать перебоев в критически важных сферах. Если крупные агрохолдинги имеют собственные резервуары и прямые контракты, то мелкие производители и частники полностью зависят от розничной сети АЗС. Блокировка продаж в тару создает эффект домино, мешая вовремя проводить сезонные работы в садах и на приусадебных участках.

Ожидается, что после вмешательства профильных ведомств нефтяные компании пересмотрят свои внутренние инструкции. Стабилизация ситуации вернет доверие потребителей к региональной системе снабжения. Пока же власти мониторят ситуацию на станциях, чтобы убедиться в отсутствии необоснованных отказов в обслуживании граждан с канистрами.

"Региональные бюджеты и социальное спокойствие зависят от доступности базовых ресурсов для всех категорий жителей", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр ситуации Текущий статус
Позиция правительства Официальных запретов не вводилось
Действия властей Рассылка обращений в топливные сети
Требование жителей Разрешить налив в тару до 20 литров

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправлять пластиковые канистры?

По правилам пожарной безопасности топливо разрешено отпускать только в металлические емкости или специализированную пластиковую тару с антистатической маркировкой.

Куда жаловаться на отказ в продаже бензина в канистру?

Жители могут направлять обращения в региональное министерство энергетики или Роспотребнадзор, если считают отказ необоснованным.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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