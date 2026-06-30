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Стоило свернуть с дороги — и отдых закончился: в Ленобласти квадроциклы начали массово отправлять на спецстоянки

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Инспекторы в лесах Ленинградской области перешли от предупреждений к жесткой конфискации техники. За одну неделю на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона составили 47 протоколов, отправив на спецстоянки целый парк вездеходов. Нарушителям режима тишины и покоя теперь светят не только крупные штрафы, но и долгие тяжбы за право вернуть свое имущество. Мы разобрались, какие запреты чаще всего игнорируют туристы и к чему готовиться любителям дикого отдыха.

Квадроцикл
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Квадроцикл

Техника уходит с молотка

Природный парк "Токсовский" стал ареной масштабного рейда. Здесь инспекторы изъяли багги, два квадроцикла и два мотоцикла. Машины нарушителей погрузили на эвакуаторы и вывезли из заповедной зоны. Закон позволяет забирать орудия правонарушения прямо на месте, если водитель решил проигнорировать границы заповедника.

"Для многих поездка в лес на квадроцикле кажется безобидным хобби, но в границах ООПТ это прямой урон почве и редким растениям. Изъятие транспорта — крайняя мера, призванная остудить пыл тех, кто не понимает обычных знаков запрета", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Штрафы по статье 8.39 КоАП РФ — это лишь верхушка бюджетного айсберга для нарушителя. Основные расходы ложатся на оплату эвакуации и содержание техники на специализированной стоянке. Часто такие суммы превышают размер самого административного взыскания в несколько раз.

Костры и палатки вне закона

Кроме гонщиков, под раздачу попали любители стационарного отдыха. Протоколы выписывали за разведение огня и установку лагерей в неположенных местах. Правила поведения в лесу жестко регламентируют, где можно вбить колышек палатки, а где это превращается в административный кейс.

"Любое несанкционированное вмешательство в ландшафт заповедника создает экологическую нагрузку, которую природа не успевает компенсировать. Мы видим рост числа конфликтов из-за попыток самовольного обустройства зон отдыха на охраняемых землях", — объяснил эколог Игорь Степанов специально для Pravda.Ru.

Инспекторы напоминают, что перед поездкой на природу нужно сверить маршрут с картой ограничений. Незнание границ заказника не освобождает от обязанности платить за испорченный мох или срубленное дерево. Контроль на территориях усилили из-за начала активного туристического сезона.

Правовой капкан для туриста

Административные споры по поводу границ ООПТ часто заканчиваются в пользу государства. Доказать в суде, что вы не видели предупреждающего щита, практически невозможно. Система фиксации нарушений работает в связке с фотоловушками и патрульными группами, что дает полную доказательную базу.

"Важно понимать, что муниципальные нормативы в зоне ООПТ действуют жестче, чем в обычном лесу. Обычный пикник может обернуться серьезным юридическим разбирательством, если место входило в реестр природных памятников", — подчеркнула эксперт Светлана Фёдорова в разговоре с Pravda.Ru.

Нарушение Последствия
Проезд на спецтехнике Изъятие на штрафстоянку и протокол
Живой огонь Штраф и конфискация горелок/мангалов
Стоянка лагерем Требование о немедленном демонтаже

Ответы на популярные вопросы

Могут ли забрать личный автомобиль?

Да, если он находится в границах зоны, где движение транспорта запрещено. Машину эвакуируют как орудие правонарушения.

Как узнать границы охраняемой зоны?

Информацию публикуют на официальных порталах ведомств и профильных геопорталах регионов.

Что делать при случайном заезде?

Необходимо кратчайшим путем покинуть территорию, следуя установленным указателям и старым дорогам.

Экспертная проверка: специалист по благоустройству Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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