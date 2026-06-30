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Владимирские автоперевозчики сообщили о росте оптовых цен на дизельное топливо на 60%

Россия » Центр » Владимир

Транспортный сектор Владимирской области перешел в режим жесткой экономии из-за дефицита и резкого удорожания дизельного топлива. Перевозчики вынуждены менять логистику заправок и просить чиновников о введении "зеленого коридора" на АЗС, чтобы не парализовать движение в регионе.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

Топливные качели: от опта к рознице

Ситуация на рынке горючего напоминает экстренный ремонт на полном ходу. Индивидуальный предприниматель Владимир Князев, обслуживающий 12 маршрутов в Собинском районе, рассказал, что оптовые цены на солярку за месяц взлетели на 60% — с 60 до 114 рублей за литр. Столь резкий скачок сделал закупки у крупных поставщиков бессмысленными.

Автобусы переориентировались на обычные АЗС, где цена колеблется в диапазоне 77-84 рублей. Однако и здесь логистика дает сбои: топливо отпускают лимитированными порциями по 50-60 литров в одни руки, а водителям приходится простаивать в общих очередях, выбиваясь из графика. Особенно остро проблема стоит в Муромском и Судогодском направлениях, где сеть заправок менее плотная, чем на федеральных трассах.

"Мы ждем прямого указания, чтобы общественный транспорт поставили в один ряд со скорой помощью и МЧС. Это социально значимая сфера. Пока же заправляемся урывками, надеясь, что ситуация стабилизируется", — отметил перевозчик Владимир Князев.

Тарифный ультиматум и помощь "с баз"

Региональный Минтранс пытается удержать стоимость проезда от резкого взлета. Власти пообещали проработать схему прямых поставок горючего перевозчикам с нефтебаз, минуя посредников и биржевые наценки. Пока эта механика не запущена, перевозчики держат паузу в пересмотре цен, хотя уведомления о повышении тарифов уже поданы.

Параметр Текущая ситуация
Рост цены у оптовиков +60% за месяц
Удорожание в рознице Около 30%
Прогноз по тарифу Рост на 10% при отсутствии стабилизации

Предприятия пытаются маневрировать ресурсами: прибыльные межрегиональные рейсы сейчас фактически дотируют убыточные сельские маршруты. Однако при текущей стоимости ГСМ "запас прочности" почти исчерпан. Около 40% парка Князева работает на метане, что частично смягчает удар, но дизельная часть техники остается в зоне высокого риска.

"Транспортная отрасль в регионах сейчас работает на износ. Если механизм прямых поставок топлива не заработает в ближайшие недели, удержать тарифы в рамках инфляции будет практически невозможно без прямых бюджетных вливаний", — объяснил Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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