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Белгородский район: ракетные обстрелы и атаки БПЛА привели к разрушению жилых домов и ЛЭП

Россия » Центр » Белгород

Белгородская область пережила одну из самых массированных атак: под прицелом оказались 77 населенных пунктов. По оперативным данным, десять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Масштаб разрушений охватывает частный сектор, многоквартирные дома, социальные институты и промышленный узлы.

Сожжённый ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим, Валуйский район, Белгородская область
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова
Сожжённый ВСУ храмовый комплекс Новый Иерусалим, Валуйский район, Белгородская область

Белгородский район: ракеты и дроны

В Белгородском районе канонада не стихала в 15 населенных пунктах. Противник комбинировал тактику: 3 ракетных обстрела дополнили налетами 29 беспилотников. Системы ПВО перехватили 17 аппаратов, однако избежать последствий не удалось.

В селе Весёлая Лопань после прилета ракеты госпитализированы две женщины. Удар практически стер с лица земли один жилой дом, еще 16 строений получили повреждения. Осколки перебили газовую магистраль. В поселке Октябрьский детонация FPV-дрона привела к ранению двух мужчин — им оказали помощь на месте.

"Такая плотность атак создает колоссальную нагрузку на систему предупреждения ЧС. Мы видим, что основной удар приходится на жилую застройку и линии жизни — газ и свет", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Краснояружский узел: 59 дронов за сутки

Абсолютный рекорд по интенсивности налетов зафиксирован в Краснояружском районе. По тринадцати селам и хуторам было выпущено 59 беспилотников. Несмотря на то что 43 из них были подавлены средствами РЭБ или сбиты, количество попаданий остается значительным.

В поселке Отрадовский дрон атаковал автомобиль — трое раненых сейчас находятся в стационаре. В Илек-Пеньковке под ударом оказалось предприятие: загорелся один из производственных корпусов. Огонь также уничтожил жилой дом в селе Теребрено.

Локация Ущерб
Алексеевский округ 12 БПЛА сбиты, без последствий
Борисовский район 9 поврежденных домов в Стригунах
Волоконовский район Двое раненых в хуторе Гаевка

Шебекино и Грайворон: точечные удары

Шебекинский округ атаковали 28 беспилотников. Основной урон зафиксирован в райцентре и селе Белянка, где повреждены склады и коммерческие объекты. В селе Нежеголь утренний прилет полностью уничтожил легковой автомобиль.

В Грайворонском округе зафиксировано 30 атак БПЛА. В селе Дунайка перебита линия электропередачи, в самом Грайвороне пострадали социальный и коммерческий объекты. Большинство пострадавших в этих районах получили помощь амбулаторно, включая мужчину с акубаротравмой из Почаево.

"Масштаб разрушений инфраструктуры требует оперативного пересмотра графиков финансирования восстановительных работ. Муниципальные бюджеты нуждаются в экстренных трансфертах для закрытия теплового контура зданий до холодов", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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