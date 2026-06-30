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Завод в Астраханской области расширяет экспорт в Марокко, Нигерию и Кот-д'Ивуар

Россия » Юг » Астрахань

Астраханская область нашла новые ниши для сбыта промышленной продукции за пределами Евразии. Резидент особой экономической зоны "Лотос" — предприятие "Гекса-Лотос" — запустило регулярные поставки полимерных материалов в Африку. По данным регионального министерства промышленности, первой точкой на карте экспорта стало Марокко.

Укладка щебня на геотекстиль
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укладка щебня на геотекстиль

Проект по освоению южного направления прошел стадию обкатки: первая партия товара уже доставлена заказчику и реализована. Астраханский геотекстиль использовали для строительства опытного участка автодороги в условиях жаркого климата. Эксплуатационные характеристики материала позволили говорить о расширении контрактов.

Регион поставки Статус сотрудничества
Марокко Первый контейнер распродан, материал проверен в дорожном строительстве
Нигерия и Кот-д'Ивуар Планируемое расширение логистической сети в ближайшей перспективе
Казахстан Стабильный экспорт укрывных тканей и дорожных полотен

Завод в Наримановском районе не ограничивается внешними рынками. Продукция компании закрывает потребности дорожников и аграриев в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Чтобы выдерживать нагрузку, предприятие завершает техническое перевооружение — обновление станочного парка позволит увеличить объемы выпуска и зайти в новые сегменты рынка.

"Выход на африканский рынок — это логичный шаг в диверсификации экспорта, особенно когда внутренний спрос поддерживается крупными инфраструктурными проектами. Обновление мощностей дает предприятию необходимый запас прочности для конкуренции с мировыми игроками", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логистика и перспективы

Африканский вектор рассматривается промышленниками как стратегический. Помимо традиционного геотекстиля для дорожного пирога, востребованными остаются специализированные укрывные материалы для сельского хозяйства. В текущем году завод планирует отгрузить партии товара в Нигерию и Кот-д'Ивуар, формируя устойчивый канал сбыта на континенте.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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