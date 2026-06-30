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Астраханская таможня и ФСБ развернули 40 тонн продукции из-за отсутствия сертификатов

Россия » Юг » Астрахань

Астраханские пограничники и инспекторы Россельхознадзора пресекли попытку ввоза крупной партии "полосатого" товара. На контрольном посту "Караозек" заблокировали движение 40 тонн бахчевых культур из Казахстана. Фуры, груженные арбузами и дынями, не прошли проверку документов, что поставило крест на их дальнейшем пути к российским прилавкам.

Арбузы
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Арбузы

Инцидент произошел 23 июня 2026 года. В досмотре участвовал мощный межведомственный кулак: специалисты Россельхознадзора, сотрудники Пограничного управления ФСБ и мобильная группа Астраханской таможни. Такая плотная фильтрация на границе — единственный способ отсечь сомнительный импорт, который может ударить по кошелькам и здоровью покупателей.

Документальный барьер: почему развернули машины

Причина инцидента оказалась прозаичной: фитосанитарные сертификаты на 20 тонн арбузов и столько же тонн дынь признали недействительными. Без этих бумаг происхождение и безопасность сладкого груза остаются под вопросом. Когда речь идет о бахчевых, риск завезти сорняки или вредителей слишком велик, поэтому инспекторы действовали по жесткому регламенту.

Специалисты управления составили акты карантинного контроля и выдали предписания о немедленном возврате всей партии отправителю. С представителями перевозчиков провели разъяснительную работу, напомнив, что правила перемещения товаров высокого фитосанитарного риска в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) — это не формальность, а закон.

"Контрафактные или не имеющие подтверждения безопасности продукты не просто нарушают логистическую цепочку. Они бьют по местным аграриям, создавая недобросовестную конкуренцию и угрожая экологическому благополучию региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Несмотря на сезонный спрос, барьеры на границе ослаблять не планируют. Контроль на "Караозеке" остается в режиме повышенной готовности, чтобы внутренний рынок получал только проверенную продукцию, а предприниматели приучались работать "в белую".

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Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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