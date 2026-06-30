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Забытая всеми культура: аграрии Алтая нашли золотую жилу в поставках корнеплодов соседям

Россия » Сибирь » Барнаул

Алтайский край открыл новое направление аграрного экспорта. Впервые в истории региона за рубеж отправили партию свежего хрена. Груз весом 20 тонн благополучно пересек границу и прибыл в Беларусь.

Листья хрена
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Листья хрена

Сырье прошло строгую проверку в лабораториях Россельхознадзора. Инспекторы подтвердили: в корнях нет вредителей и опасных организмов. Весь товар получил фитосанитарные сертификаты, что открывает алтайскому хрену путь на прилавки союзного государства.

Экспорт в Беларусь (2026) Объем (тонн)
Зерновые культуры 75 000
Технические культуры 9 000
Продукты переработки зерна 7 000

Беларусь остается ключевым партнером для алтайских аграриев. С начала года сибиряки отгрузили туда более 92 тысяч тонн растительной продукции. Основной объем традиционно приходится на пшеницу и рожь, однако появление хрена в экспортном списке говорит о гибкости местного бизнеса.

"Развитие новых ниш в АПК — это всегда вопрос устойчивости региональной экономики. Диверсификация поставок позволяет нивелировать риски при колебании цен на основные зерновые культуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Сибирские хозяйства продолжают наращивать обороты. Несмотря на удаленность от рынков сбыта, регион уверенно снабжает "материк" и соседей по СНГ качественной продукцией. Всего за полгода динамика поставок показала, что аграрный сектор края не просто работает, а активно ищет новые точки роста.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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