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Витрины опустели навсегда: ювелирный рынок Петербурга столкнулся с масштабной чисткой рядов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ювелирный ландшафт Петербурга проходит через капитальный ремонт. С витрин торговых центров и спальных районов исчезают привычные вывески. Городская торговля перестраивает маршруты, избавляясь от балласта нерентабельных площадок и перенося акценты на престижные локации. За год рынок сократился на 6%, оставив в строю около 900 магазинов.

Ювелирный магазин
Фото: unsplash.com by Marius Cern is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ювелирный магазин

Переезд на главные магистрали

Торговые центры на окраинах перестали быть "тихой гаванью" для золотого ритейла. Бюджетная розница сдает позиции под давлением изменившейся логистики и санкционных ограничений. Крупные федеральные игроки выбирают стратегию концентрации: они закрывают россыпь мелких точек, чтобы открыть один флагманский бутик в топовом месте.

"Мы наблюдаем не упадок, а миграцию капитала. Сети больше не хотят платить за трафик в спальных районах. Инвестиции уходят туда, где есть платежеспособный спрос — например, на Большой проспект Петроградской стороны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цифровой сдвиг и цены

Резкое удорожание сырья — золота и камней — заставило ритейлеров пересмотреть сметы. Традиционные прилавки проигрывают маркетплейсам. Покупатель уходит в онлайн, где расходы на содержание витрины минимальны. Это заставляет "аналоговые" магазины либо превращаться в пункты выдачи, либо закрываться навсегда.

Параметр Что меняется
Количество магазинов Снижение на 6% за год
Локация Уход из ТЦ в стрит-ритейл
Формат Переход к крупным сетям

"Ювелирный рынок адаптируется к новой стоимости кредитов и сырья. Для мелких лавок это финансовый тупик, тогда как гиганты используют эффект масштаба для удержания доли", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Регуляторный фильтр

Государственный контроль над оборотом драгоценностей становится жестче. Соблюдение правил маркировки и отчетности требует штата юристов и дорогого софта. Малые предприниматели не выдерживают нагрузку и выходят из дела, освобождая место для тех, кто готов играть по правилам прозрачного рынка.

"В отрасли идет техническое очищение. Административные требования отсекают игроков, работавших в серой зоне. Это упрощает муниципальный аудит и делает бизнес-среду более предсказуемой", — сообщила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Несмотря на сокращение физических точек, дефицита украшений не предвидится. Рынок просто меняет платформу, переходя на более современные и прибыльные рельсы.

Ответы на популярные вопросы

Станет ли сложнее купить золото?

Нет, крупные сети сохраняют присутствие и активно развивают доставку. Ассортимент в центральных бутиках станет только шире.

Почему магазины закрываются именно в ТЦ?

Арендные ставки и падение трафика делают такие точки невыгодными по сравнению с онлайн-продажами или люксовыми улицами.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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