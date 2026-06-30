Витрины опустели навсегда: ювелирный рынок Петербурга столкнулся с масштабной чисткой рядов

Ювелирный ландшафт Петербурга проходит через капитальный ремонт. С витрин торговых центров и спальных районов исчезают привычные вывески. Городская торговля перестраивает маршруты, избавляясь от балласта нерентабельных площадок и перенося акценты на престижные локации. За год рынок сократился на 6%, оставив в строю около 900 магазинов.
Торговые центры на окраинах перестали быть "тихой гаванью" для золотого ритейла. Бюджетная розница сдает позиции под давлением изменившейся логистики и санкционных ограничений. Крупные федеральные игроки выбирают стратегию концентрации: они закрывают россыпь мелких точек, чтобы открыть один флагманский бутик в топовом месте.
"Мы наблюдаем не упадок, а миграцию капитала. Сети больше не хотят платить за трафик в спальных районах. Инвестиции уходят туда, где есть платежеспособный спрос — например, на Большой проспект Петроградской стороны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Резкое удорожание сырья — золота и камней — заставило ритейлеров пересмотреть сметы. Традиционные прилавки проигрывают маркетплейсам. Покупатель уходит в онлайн, где расходы на содержание витрины минимальны. Это заставляет "аналоговые" магазины либо превращаться в пункты выдачи, либо закрываться навсегда.
|Параметр
|Что меняется
|Количество магазинов
|Снижение на 6% за год
|Локация
|Уход из ТЦ в стрит-ритейл
|Формат
|Переход к крупным сетям
"Ювелирный рынок адаптируется к новой стоимости кредитов и сырья. Для мелких лавок это финансовый тупик, тогда как гиганты используют эффект масштаба для удержания доли", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Государственный контроль над оборотом драгоценностей становится жестче. Соблюдение правил маркировки и отчетности требует штата юристов и дорогого софта. Малые предприниматели не выдерживают нагрузку и выходят из дела, освобождая место для тех, кто готов играть по правилам прозрачного рынка.
"В отрасли идет техническое очищение. Административные требования отсекают игроков, работавших в серой зоне. Это упрощает муниципальный аудит и делает бизнес-среду более предсказуемой", — сообщила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Несмотря на сокращение физических точек, дефицита украшений не предвидится. Рынок просто меняет платформу, переходя на более современные и прибыльные рельсы.
Нет, крупные сети сохраняют присутствие и активно развивают доставку. Ассортимент в центральных бутиках станет только шире.
Арендные ставки и падение трафика делают такие точки невыгодными по сравнению с онлайн-продажами или люксовыми улицами.
В Гданьске рядовой поход за покупками обернулся масштабным разбирательством после того, как скрытая напряженность в отношениях местных жителей и приезжих вышла наружу.