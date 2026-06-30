Опасная жажда лайков в Волгограде: необдуманная публикация видео обернулась для горожанки жестким финалом

Волгоградские правоохранители продолжают вычислять горожан, которые фиксировали на видео последствия ракетной атаки 27 июня. Очередной задержанной стала молодая местная жительница, чьи кадры моментально разошлись по украинским медиаресурсам. Несмотря на действующий запрет, многие жители региона в день обстрела пересылали ролики и "кружочки" в мессенджерах, не задумываясь о последствиях для безопасности.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ телефон

Уголовные риски за "хайп" на обстрелах

Задержанная девушка пояснила, что отправила видеозапись только близкой подруге и в один из Telegram-каналов. Однако контент был мгновенно перехвачен противником для ведения информационной войны. Это уже четвертый случай поимки авторов подобных съемок в городе за последние дни.

Как отмечает novostivolgograda.ru со ссылкой на силовые ведомства, удаление файлов из личных профилей не помогает скрыть факт правонарушения, так как все материалы фиксируются в режиме реального времени. Напомним, жертвами того удара стали двое сотрудников предприятия на севере города, а еще 11 человек получили ранения.

"Публикация кадров работы ПВО или мест прилетов — это не просто необдуманный поступок, а прямая помощь разведке противника для корректировки последующих ударов. Лицам, решившим ради охватов в соцсетях пренебречь безопасностью, стоит помнить, что грань между административным штрафом и статьей о госизмене крайне тонка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Санкции и правовые последствия для авторов видео

За игнорирование запрета на съемку военных объектов и результатов атак волгоградцам грозят крупные финансовые взыскания — штрафы могут достигать миллиона рублей. В ситуациях, когда видеоматериалы используются иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, действия квалифицируются по статье 275 УК РФ. Максимальный срок за государственную измену составляет до 20 лет лишения свободы.

Ответы на популярные вопросы о запрете съемки атак

Почему нельзя снимать работу ПВО и прилеты?

Такие кадры позволяют противнику определить точное местоположение зенитных установок, время их перезарядки и эффективность удара для последующей корректировки огня.

Какое наказание грозит за репост подобных видео?

За распространение контента предусмотрены административные штрафы до 1 млн рублей, а при доказанном ущербе обороноспособности — уголовная ответственность за госизмену.

Поможет ли удаление видео избежать ответственности?

Нет, мониторинг сети ведется непрерывно, и правоохранительные органы фиксируют публикации в момент их появления, даже если позже автор стер запись.

Куда сообщать о подозрительных беспилотниках или атаках?

Информацию необходимо передавать исключительно по официальным каналам экстренных служб (номер 112) или через специализированные приложения, минуя публикации в соцсетях.

Читайте также