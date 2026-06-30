Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петропавловске-Камчатском отремонтируют 185 тысяч квадратных метров дорожного полотна
Деньги решили всё: состояние принца Уильяма оставило в тени капитал короля Карла III
Заливной сливовый пирог на сковороде: всего одна хитрость с крахмалом сделает его идеальным
"Нам дают только 30 литров": в Якутске встают пассажирские теплоходы из-за дефицита топлива
Власти Магаданской области утвердили предельную цену на бензин АИ-95 на уровне 85 рублей
Скорость выросла на треть: МТС разогнала сеть в "южных воротах" Якутии
Телефон стал миной замедленного действия: как понять, что личные данные утекли в сеть
В 11 муниципалитетах Приморского края запущен эксперимент по созданию госуправляющих компаний
Детей хотят превратить в KPI для бизнеса: рождение ребенка рискует стать рабочим показателем

Благовещенск: власти Приамурья утвердили сроки запуска новой энергетической системы до 2028 года

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Октябрьском районе Амурской области, где ветер пахнет соей и близостью китайской границы, началось движение. Группа компаний "Хевел" разворачивает масштабную стройку — здесь закладывают фундамент новой энергетики. Пока москвичи рассуждают о "зеленой повестке", на сопках Приамурья уже вовсю рокочут моторы: инвестор зачищает под солнечные панели территорию, превышающую тысячу гектаров.

Современная солнечная ферма нового поколения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Современная солнечная ферма нового поколения

600 МВт чистого драйва

Это не просто пара панелей на крыше фанзы. Речь идет о мощности свыше 600 МВт. Для понимания масштаба: этого хватит, чтобы осветить не один микрорайон. Инженерные изыскания завершены, сейчас тяжелая техника убирает дикоросы и кустарник. Параллельно в кабинетах проектируют сложную паутину станций, подстанций и ЛЭП, которые свяжут солнечные поля с общей сетью.

"Солнечная генерация — это не только экологический шик. Для Дальнего Востока это в первую очередь разгрузка старых мощностей и создание рабочих мест там, где раньше гулял только ветер. Регион получает устойчивую базу для развития без оглядки на капризы угольных поставок", — считает региональный экономист Валерий Козлов.

Земля и право

Вторую очередь проекта планируют разместить на 133 гектарах. Сейчас идет бумажная работа — оформление участков. Процесс небыстрый, как ожидание запчастей на "пруль" из Японии, но неизбежный. Губернатор Василий Орлов подтвердил: запуск всей системы намечен на начало 2028 года. К этому времени местный ландшафт окончательно приобретет футуристический вид.

Параметр Детали проекта
Общая мощность Более 600 МВт
Срок сдачи Начало 2028 года
Площадь расчистки Свыше 1 000 га

Солнечный Благовещенск

Октябрьским районом дело не ограничится. Прямо под боком у областной столицы, в Благовещенском округе, готовят площадку под еще одну станцию на 18 МВт. Власти вместе с инвестором сейчас "примеряют" проект на местность, выбирая оптимальную точку. Для Благовещенска, где через речку отлично видно китайские небоскребы Хэйхэ, такие технологии — естественный шаг в будущее.

Пока климатологи спорят о глобальном потеплении, на Дальнем Востоке просто ловят момент. Здесь привыкли к суровым условиям, поэтому любая возможность сделать жизнь автономнее и технологичнее воспринимается как правильный курс. Карнавала, может, и не будет, но свет и энергия — гарантированы.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Авто
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Мир. Новости мира
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Популярное
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива

Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.

Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Белый хлеб проиграл? Врачи объяснили, как зерновой меняет микробиоту, мозг и самочувствие человека
Публичное фиаско балерины: певец Шаман отказал Анастасии Волочковой в сомнительном дуэте
Кожа как наждачная бумага и ядовитый хвост: что за хищник пугает купальщиков в Азовском море
Яд по цене золота: на камчатских прилавках нашли партию рыбы, способную довести до реанимации
Обои как центр интерьера: 5 трендов 2026 года, которые визуально расширяют комнату
Анатолий Широков представил проект развития «Охотского кольца» для четырех регионов ДФО
Оставлять старую листву на клубнике опасно: опытные садоводы идут на радикальные меры
На три дня — без душа: где в Барнауле отключили горячую воду из-за проверки магистрали
Этого боялись миллионы сотрудников: цифровые алгоритмы начали масштабную зачистку офисов в России
Ненецкий АО: Власти региона сократили число площадок праздника ради роста премий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.