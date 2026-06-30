Благовещенск: власти Приамурья утвердили сроки запуска новой энергетической системы до 2028 года

В Октябрьском районе Амурской области, где ветер пахнет соей и близостью китайской границы, началось движение. Группа компаний "Хевел" разворачивает масштабную стройку — здесь закладывают фундамент новой энергетики. Пока москвичи рассуждают о "зеленой повестке", на сопках Приамурья уже вовсю рокочут моторы: инвестор зачищает под солнечные панели территорию, превышающую тысячу гектаров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Современная солнечная ферма нового поколения

600 МВт чистого драйва

Это не просто пара панелей на крыше фанзы. Речь идет о мощности свыше 600 МВт. Для понимания масштаба: этого хватит, чтобы осветить не один микрорайон. Инженерные изыскания завершены, сейчас тяжелая техника убирает дикоросы и кустарник. Параллельно в кабинетах проектируют сложную паутину станций, подстанций и ЛЭП, которые свяжут солнечные поля с общей сетью.

"Солнечная генерация — это не только экологический шик. Для Дальнего Востока это в первую очередь разгрузка старых мощностей и создание рабочих мест там, где раньше гулял только ветер. Регион получает устойчивую базу для развития без оглядки на капризы угольных поставок", — считает региональный экономист Валерий Козлов.

Земля и право

Вторую очередь проекта планируют разместить на 133 гектарах. Сейчас идет бумажная работа — оформление участков. Процесс небыстрый, как ожидание запчастей на "пруль" из Японии, но неизбежный. Губернатор Василий Орлов подтвердил: запуск всей системы намечен на начало 2028 года. К этому времени местный ландшафт окончательно приобретет футуристический вид.

Параметр Детали проекта Общая мощность Более 600 МВт Срок сдачи Начало 2028 года Площадь расчистки Свыше 1 000 га

Солнечный Благовещенск

Октябрьским районом дело не ограничится. Прямо под боком у областной столицы, в Благовещенском округе, готовят площадку под еще одну станцию на 18 МВт. Власти вместе с инвестором сейчас "примеряют" проект на местность, выбирая оптимальную точку. Для Благовещенска, где через речку отлично видно китайские небоскребы Хэйхэ, такие технологии — естественный шаг в будущее.

Пока климатологи спорят о глобальном потеплении, на Дальнем Востоке просто ловят момент. Здесь привыкли к суровым условиям, поэтому любая возможность сделать жизнь автономнее и технологичнее воспринимается как правильный курс. Карнавала, может, и не будет, но свет и энергия — гарантированы.

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