Власти Забайкалья ввели лимит на продажу бензина в 15 литров из-за задержек на железной дороге

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вынес проблему топливного голода в регионе на федеральный уровень. На совещании с вице-премьером Александром Новаком глава Забайкалья заявил, что край вместе с Иркутской областью оказался в эпицентре логистического сбоя. Ситуация критическая: бензовозы идут от заводов до месяца, а запасы тают быстрее, чем обновляются.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик перекачивает отработанную жидкость в гараже

Логистическое плечо в 3000 километров

Забайкалье стало заложником географии и транспортных заторов. Расстояние до ближайших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) составляет от одной до трех тысяч километров. В обычных условиях горючее добирается до Читы долго, но сейчас сроки поставки растянулись до 35 дней. Любая заминка на железной дороге или профилактика на заводе мгновенно "обсушивает" баки на местных АЗС.

Александр Осипов подчеркнул, что региону нужны не разовые инъекции ресурса, а системная защита экономики. Из-за перебоев под угрозой оказались не только частные поездки, но и работа служб жизнеобеспечения. Похожая сложная ситуация с топливом фиксируется и у соседей в Иркутской области, где частные сети уже начали ограничивать продажи.

"Ситуация в Забайкалье и Иркутской области — это маркер износа логистических цепочек. Когда плечо доставки составляет 35 дней, любой региональный бюджет становится крайне уязвимым к колебаниям оптовых цен и транспортным тарифам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Карточки и лимиты: как живет регион

В крае официально действует режим повышенной готовности. Чтобы не допустить полной остановки транспорта, власти ввели жесткие ограничения. Теперь рядовой автомобилист не может залить в бак более 15 литров бензина за раз. Продажа топлива в канистры полностью запрещена, чтобы исключить спекуляцию и перепродажу "с рук".

Меры оперативного реагирования в Чите и районах:

Создан неснижаемый месячный запас для скорой помощи, пожарных и полиции.

Ежедневно работает оперативный штаб по мониторингу остатков на нефтебазах.

Полиция усилила патрулирование у заправок, чтобы избежать конфликтов в очередях.

Действует горячая линия "122" для жалоб населения на отсутствие бензина.

Кризис затронул и другие регионы. Например, в Карелии также пытаются снять ограничения, возникшие из-за сбоев в графиках поставок в глубинку.

Реакция Москвы и поручения "Роснефти"

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и компании "Роснефть" в ручном режиме отработать поставки в Забайкалье. Параллельно на федеральном уровне принят пакет мер: НПЗ перешли на максимальную загрузку, плановые ремонты сдвинуты на осень, а экспорт бензина полностью закрыт. Ожидается, что в июле объемы производства вырастут, что позволит сбить дефицит.

Инструмент контроля Текущий статус Лимит отпуска 15 литров в одни руки Срок доставки Увеличен до 35 суток Экспорт топлива Полный запрет по всей РФ

Губернатор Игорь Кобзев из Иркутска предложил также изменить правила работы на бирже, чтобы независимые АЗС могли получать топливо в приоритетном порядке для нужд Севера. Пока же Забайкальский край остается самой "горячей точкой" на энергетической карте страны.

"Для обеспечения безопасности регионам Дальнего Востока необходимы специальные преференции по отгрузке. Если логистика дает сбой, это бьет по всем нацпроектам и социальным обязательствам", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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