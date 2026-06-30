Лососевая путина: вылов нерки на восточном побережье России превысил 1,9 тысячи тонн

На восточных рубежах страны лососевая путина набирает обороты. По данным ВНИРО на 28 июня, камчатские рыбопромышленники подняли на борт 2 204 тонны тихоокеанских лососей. Только за последние трое суток уловы подскочили на 501 тонну. Главная героиня сезона — нерка, на которую приходится почти 90% всего регионального результата.
Пока москвичи рассуждают о продуктовой безопасности, наши рыбаки в туманах и на волнах делают план. Камчатка традиционно держит марку форпоста, оставляя соседей по Дальнему Востоку далеко за кормой. На полуостров приходится более 58% всей добычи макрорегиона.
Нерка в этом июне идет плотно: за три дня добыли 356 тонн, а общий объем перевалил за 1 946 тонн. Остальные виды лососевых пока лишь дополняют общую картину, ожидая своего часа. Горбуша, которая обычно берет массой, пока скромничает, но за последние трое суток показала резкий рывок.
|Вид лосося
|Общий вылов (тонн)
|Кета
|122
|Чавыча
|88
|Горбуша
|43
|Сима
|5
|Кижуч
|0,002
Кета прибавила 88 тонн за отчетный период, а королевский лосось — чавыча — идет неохотно, добавив лишь 13 тонн. Кижуч и вовсе пока существует только в сводках как статистическая погрешность.
Общий улов по Дальнему Востоку достиг 3 787 тонн. Если Камчатка — это мощный дизельный "крузак", летящий по сопкам, то остальные регионы пока только прогревают моторы. Дистанция между лидером и преследователями колоссальная.
Приморский край зафиксировал 749 тонн, Хабаровский край — 593 тонны. На Сахалине дела обстоят скромнее (143 тонны), а Магаданская область пока ограничилась 13 тоннами. В море за речкой, у берегов Чукотки, взяли 85 тонн красной рыбы.
"Динамика уловов на Камчатке соответствует ожиданиям, но природные риски вроде температурных аномалий воды могут скорректировать подходы горбуши в июле. Важно следить за гидрологией, чтобы не упустить пик путины", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
Рыбалка на ДВ — это всегда лотерея с природой. Пока море благоволит "прулям" рыболовного флота, но впереди самые жаркие месяцы, когда основной косяк горбуши должен удариться в берега.
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