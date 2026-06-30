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Лососевая путина: вылов нерки на восточном побережье России превысил 1,9 тысячи тонн

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

На восточных рубежах страны лососевая путина набирает обороты. По данным ВНИРО на 28 июня, камчатские рыбопромышленники подняли на борт 2 204 тонны тихоокеанских лососей. Только за последние трое суток уловы подскочили на 501 тонну. Главная героиня сезона — нерка, на которую приходится почти 90% всего регионального результата.

Свежая рыба на витрине
Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free
Свежая рыба на витрине

Пока москвичи рассуждают о продуктовой безопасности, наши рыбаки в туманах и на волнах делают план. Камчатка традиционно держит марку форпоста, оставляя соседей по Дальнему Востоку далеко за кормой. На полуостров приходится более 58% всей добычи макрорегиона.

Видовой состав: кто попал в невода

Нерка в этом июне идет плотно: за три дня добыли 356 тонн, а общий объем перевалил за 1 946 тонн. Остальные виды лососевых пока лишь дополняют общую картину, ожидая своего часа. Горбуша, которая обычно берет массой, пока скромничает, но за последние трое суток показала резкий рывок.

Вид лосося Общий вылов (тонн)
Кета 122
Чавыча 88
Горбуша 43
Сима 5
Кижуч 0,002

Кета прибавила 88 тонн за отчетный период, а королевский лосось — чавыча — идет неохотно, добавив лишь 13 тонн. Кижуч и вовсе пока существует только в сводках как статистическая погрешность.

Дальневосточный зачет: позиции соседей

Общий улов по Дальнему Востоку достиг 3 787 тонн. Если Камчатка — это мощный дизельный "крузак", летящий по сопкам, то остальные регионы пока только прогревают моторы. Дистанция между лидером и преследователями колоссальная.

Приморский край зафиксировал 749 тонн, Хабаровский край — 593 тонны. На Сахалине дела обстоят скромнее (143 тонны), а Магаданская область пока ограничилась 13 тоннами. В море за речкой, у берегов Чукотки, взяли 85 тонн красной рыбы.

"Динамика уловов на Камчатке соответствует ожиданиям, но природные риски вроде температурных аномалий воды могут скорректировать подходы горбуши в июле. Важно следить за гидрологией, чтобы не упустить пик путины", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Рыбалка на ДВ — это всегда лотерея с природой. Пока море благоволит "прулям" рыболовного флота, но впереди самые жаркие месяцы, когда основной косяк горбуши должен удариться в берега.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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