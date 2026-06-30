В Петропавловске-Камчатском отремонтируют 185 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Камчатские дорожники перешли в режим форсажа. На главной федеральной трассе полуострова, в районе кольца хлебозавода, старое покрытие срезали под ноль. Рабочие "Устой-М" освободили от отработанного слоя участок между кольцами Лукашевского и Северо-Востока. Ритм задает новая фреза: техника последнего поколения грызет полотно быстрее и чище предшественников.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в куртке Marshall проверяет время на фоне грузовиков в тумане

Асфальт и градусы: когда ждать финиша

График работ на трассе плотный, как поток праворульных "делик" в час пик. Асфальтобетон укладывают одновременно с фрезеровкой, но финальный лоск требует тепла. Дорожники ждут от камчатской весны стабильного "плюса", чтобы покрытие не пошло трещинами после первых же заморозков.

"Темпы удалось нарастить благодаря новой фрезе. Параллельно наносим разметку: отрезок от Нового рынка до Водоканала практически готов", — объяснил в докладе главе региона министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Инфраструктурный десант высадился и на улице Высотной. Здесь в дело вступил тяжелый парк: асфальтоукладчики и катки укатывают верхний слой. Для Петропавловска-Камчатского это не просто латание дыр, а масштабная перезагрузка логистики перед строительным сезоном.

Приоритеты губернатора и городские объемы

На карте дорожных работ региона есть три "болевые точки", где работы идут под особым надзором ведомства. Это выезд из города у кольца Лукашевского, трасса Нагорный — Вулканный и туристическая артерия Елизово — Паратунка. Последняя — стратегический путь к термальным источникам, где качество полотна напрямую влияет на поток отдыхающих.

"Прошу сосредоточиться на участках, которые доставляют жителям максимум дискомфорта. Мониторинг должен быть регулярным", — отметил в ходе встречи губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Всего за текущий сезон в краевой столице планируют обновить 185 тысяч квадратных метров дорог. В перечень попали не только спальные районы, но и ключевые магистрали, которые связывают "сопки" в единый городской организм.

Участок трассы Текущий статус Кольцо хлебозавода (8-13 км) Фрезерование завершено полностью Участок до Водоканала Нанесение разметки на финише Елизово — Паратунка Особый контроль, ремонт 7 км пути

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