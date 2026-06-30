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"Тигр съедает по 10 кг говядины в день": директор Воронежского зоопарка рассказал, сколько стоит содержание зверей

Россия » Центр » Воронеж

Воронежский зоопарк перестраивает логистику управления: от свободного паркового пространства учреждение перешло к формату защищенного объекта с жестким контролем. Директор зоопарка Андрей Шестопалов объяснил, что отмена бесплатного входа стала вынужденным фильтром. Это позволило очистить территорию от маргинальных личностей и обеспечить безопасность зверей, которые ранее страдали от действий безответственных посетителей.

Тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Greverod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тигр

Экономика вольера: сколько стоит обед тигра

Содержание коллекции диких животных требует точного расчета рациона. По словам руководства, только в 2025 году расходы на закупку кормов превысили 10 миллионов рублей. Сумма постоянно индексируется из-за роста рыночных цен на мясо и витаминные добавки. Например, один амурский тигр съедает в месяц говядины на 50 тысяч рублей. В штате работают 100 специалистов, которые закрывают все технические задачи — от ремонта конструкций до замены воды в бассейнах — без привлечения внешних подрядчиков.

"Зоопарк — это сложный механизм, где доходы от билетов сразу уходят в оборот. Мы не просто кормим зверей, но и на собственные средства возводим новые объекты, как это было с вольером для волков. При этом мы сохраняем самый низкий порог платного входа: дети до семи лет проходят бесплатно, тогда как в коммерческих точках платить приходится уже за трехлеток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на коммерческую составляющую, объект сохраняет статус социального хаба. Около 40% трафика составляют льготники: многодетные семьи и участники СВО. При этом уровень доходов населения в районах области позволяет поддерживать стабильную посещаемость на уровне 300 тысяч человек в год.

Параметр Что меняется
Рацион хищника 10 кг говядины в сутки для самца тигра
Проект экзотариума Оценка документации в 25 млн рублей
Новые вольеры Приоритет: кенгуру и авиарий для птиц

Стройка и планы: кенгуру и экзотариум

Зоопарк готовится к масштабной модернизации инфраструктуры. Главный корпус, переделанный из старой теплицы, уже не отвечает современным стандартам содержания рептилий. В планах — возведение отдельного экзотариума. Проект позволит переселить крокодилов и обезьян в просторные помещения, не затрагивая существующие зеленые насаждения. Параллельно прорабатывается вопрос расширения коллекции — на очереди площадки для австралийских кенгуру.

"Любые новые объекты в рекреационных зонах должны учитывать экологический каркас города. Тот факт, что застройка планируется на свободных от деревьев участках, — это грамотный подход к сохранению городской среды. Сегодня подобные проекты часто требуют модернизации инфраструктуры на уровне региональных программ", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для ускорения развития зоопарк активно использует программу опекунства. Горожане и бизнес могут взять на содержание конкретное животное, покрывая расходы на его питание и уход. Это позволяет освобождать бюджетные средства под крупные задачи — например, на реабилитацию птенцов или оснащение новых залов.

Ответы на популярные вопросы

Почему в зоопарк нельзя приносить свой корм?

Это опасно для жизни животных. Был зафиксирован случай гибели верблюда из-за забитого полиэтиленовыми пакетами желудка. Специалисты не могут контролировать качество и состав принесенной еды.

Почему волки выглядят худыми, они болеют?

Нет, это их естественное физиологическое состояние. Лишний вес для хищника — признак проблем со здоровьем, а сезонная линька является нормой развития организма.

Кто может стать опекуном животного?

Любой гражданин старше 18 лет или юридическое лицо. Договор заключается на срок от трех месяцев и предполагает адресную финансовую помощь выбранному питомцу.

Как формируется цена на взрослый билет?

Стоимость рассчитывается исходя из мониторинга аналогичных учреждений и необходимости покрытия расходов на содержание 100 сотрудников и закупку кормов, которые за год обходятся дороже 10 млн рублей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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