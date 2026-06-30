Яд по цене золота: на камчатских прилавках нашли партию рыбы, способную довести до реанимации

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Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Камчатские морепродукты снова напоминают, что океан — это не только романтика и песня про "дельфинов", но и суровая химия. Специалисты филиала "АПК НАЦРЫБА" вывели на чистую воду партию икры чавычи. В самом дорогом деликатесе региона обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Карнавала вкуса не будет: такая икра вместо гастрономического экстаза гарантирует койку в инфекционном отделении.

Икра красная в банке
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Икра красная в банке

Эксперты подошли к делу с дотошностью портового инспектора, перебирающего "пруль" на таможне. Деликатес прогнали через полный цикл тестов: искали токсичные элементы, радионуклиды, пестициды и даже паразитов. С микробиологией "королевский лосось" не сдружился — содержание бактерий превысило все допустимые нормы. Это верный признак того, что на производстве кто-то решил сэкономить на гигиене или забыл, что икра требует ледяного спокойствия и идеальной чистоты оборудования.

"Наличие бактерий группы кишечных палочек в готовой продукции — это четкий маркер системных сбоев. Чаще всего проблема кроется в нарушении температурного режима или недостаточной дезинфекции цехов. Для потребителя такая покупка превращается в лотерею, где главный приз — острое отравление", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Почему это опасно

Бактерии колиформы — это не просто скучный термин из лаборатории. Это индикатор того, что в банке с икрой могут скрываться куда более агрессивные патогены. Учитывая, что чавыча — рыба редкая и дорогая, попытка реализовать "грязный" товар выглядит как минимум цинично. В условиях нашего морского форпоста, где рыба считается скрепой, подобные находки бьют по репутации всей отрасли.

Нарушение Последствия
Плохая мойка сырья Рост патогенной флоры в консервах
Сбой в холодильнике Ускоренное размножение бактерий группы кишечной палочки
Грязное оборудование Вторичное заражение деликатеса при фасовке

Для тех, кто привык брать икру "за речкой" или на стихийных рынках, этот случай — лишнее напоминание: море ошибок не прощает. Даже если этикетка обещает премиум-качество, без ветеринарного контроля деликатес может отправить вас в "туман" быстрее, чем тайфун надвигается на побережье.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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