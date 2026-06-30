"Нам дают только 30 литров": в Якутске встают пассажирские теплоходы из-за дефицита топлива

В Якутии вечерние рейсы между Якутском и Нижним Бестяхом встали на тормоз. Теплоход "Московский-11" отменил поездки из-за нехватки дизеля. Перевозчик теперь режет график по живому.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутск

Что изменилось в расписании

С понедельника по четверг отменены рейсы в 18:30 из Якутска и в 19:30 из Нижнего Бестяха. С пятницы по воскресенье теплоход ходит по старой схеме.

Проезд стоит 250 рублей для взрослого. Дети до 5 лет едут бесплатно. До 10 лет билет продают со скидкой 50%.

Почему закончился запас

Гендиректор "Лена-Транс" Валерий Те объяснил, что перевозчик упёрся в лимит топлива. "Туймаада-нефть" отпускает дизель по ограничению. На заправке, по его словам, готовы выдать только 30 литров.

Он добавил, что пополнить счёт больше нельзя. Попытка внести деньги через приложение тоже не помогла: сервис уже заблокирован.

Сейчас у компании осталось около 7 тонн топлива. Этого, по оценке Те, хватит примерно на две недели, если судно выйдет только утром и вечером.

"Топлива нет. И не то, чтобы совсем, но они нам его просто не дают в том количестве, которое нам нужно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru генеральный директор ООО "Лена-Транс" Валерий Те.

Что будет дальше

С 1 июля компания планировала вывести на линию второй теплоход — "Виктор Рукавишников". Теперь запуск сорвался.

Проблемы коснулись и маломерных катеров "Лена-Транс". Они работают на бензине, а 30 литров в сутки не тянут даже один круг.

Ограничения ударили и по грузовикам. Те говорит, что на заправках бензин тоже выдают по 30 литров. Для рейсов между посёлками этого мало.

Напомним, "Туймаада-нефть" и "Сахатранснефтегазсбыт" ограничили отпуск топлива с 29 июня. Дизель "Туймаада-нефть" не продаёт совсем, бензин отпускают по 30 литров на машину.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев уверял, что топливного кризиса в республике нет и запасов хватит надолго. Практика, как обычно, спорит с отчётом.

"Сейчас важны не обещания, а понятный механизм отпуска топлива. Иначе срываются не только пассажирские рейсы, но и снабжение районов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Похожая логика уже бьёт по другим северным маршрутам. В Якутии любая задержка на топливной колонке быстро превращается в простой на реке и дороге.

Для региона это уже не спор о тарифах. Это вопрос, доедет ли транспорт до следующего берега.

Ответы на популярные вопросы

Почему отменили вечерние рейсы?

Перевозчику не хватает дизеля, а отпуск топлива ограничили.

Когда рейсы сохраняются?

По старому расписанию теплоход ходит с пятницы по воскресенье.

Что с другими судами компании?

Под угрозой и второй теплоход, и маломерные катера на бензине.

Почему это важно для жителей?

Маршрут связывает Якутск и Нижний Бестях. Для многих это не прогулка, а дорога на работу и обратно.

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