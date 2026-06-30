Власти Магаданской области утвердили предельную цену на бензин АИ-95 на уровне 85 рублей

Колыма вздрогнула от ценников. Бензин АИ-95 пробил очередную психологическую брешь, подорожав сразу на три рубля. Местные власти пытаются изобразить хорошую мину при плохой игре, называя это "плавным переходом". На деле же заправка полного бака превращается в акт финансового самопожертвования. Двигатель прогресса в регионе теперь работает на золотых слитках, замаскированных под нефтепродукты.

Фото: own work by Natecull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спирт и бензин для автомобилей

Золотая жила "девяносто пятого"

Сейчас на колонках АЗС литр АИ-95 стоит 82,15 рубля. Но это не финал, а лишь промежуточный пит-стоп. Реальная средневзвешенная цена, которую утвердили чиновники вместе с поставщиком "Колыманефтепродукт", замерла на отметке 85 руб. 15 коп. Машину теперь кормить дороже, чем породистого скакуна. Поставщик утверждает, что тянет резину с повышением специально — чтобы колымчане не получили инфаркт прямо на заправке от резкого скачка.

"Это вынужденный шаг. Мы видим резкий рост биржевых котировок, рынок лихорадит. Удерживать старые цены в таких условиях — значит работать в убыток", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Чиновники достали из кладовки хитрую формулу — "средневзвешенную цену". Суть проста: мешаем старые запасы, купленные по дешевке, с новыми "золотыми" партиями. Получается коктейль, который бьет по карману чуть слабее, чем мог бы. Этот инструмент — единственное, что удерживало цены в заморозке с начала года до самого июля. Теперь лед тронулся, и он явно не в пользу водителей.

Показатель Цена за литр АИ-95 (руб.) Текущая цена на АЗС 82,15 Утвержденный предел 85,15

Биржевая лихорадка и дорожные игры

Почему бензин дорожает там, где его качают миллионами тонн? Рынок. Это слово оправдывает любой грабеж. "Колыманефтепродукт" кивает на биржу: там штормит, цены летят в космос, а логистика до Магадана — это отдельный круг ада. Правительство региона ввело "особый режим", чтобы хоть как-то контролировать аппетиты поставщиков. Машины превращаются в роскошь, а поездка на дачу начинает напоминать бизнес-проект с сомнительной окупаемостью.

"Когда топливо дорожает, безопасность уходит на второй план. Люди начинают экономить на запчастях и резине, лишь бы залить бак. Это системная проблема для транспорта на Севере", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Главная задача властей сейчас — сбить ажиотаж. Если все бросятся заправляться впрок, сухие пистолеты на АЗС станут реальностью быстрее, чем цены достигнут пика. Система "плавного" удорожания — это по сути социальный анестетик. Боль есть, но вводят её постепенно, надеясь, что организм привыкнет к новым цифрам на табло.

Туманные перспективы АИ-92

Владельцы машин на "втором" бензине пока выдыхают, но это затишье перед бурей. Ценник на АИ-92 еще не утвержден, департамент цен и тарифов изучает бумаги. Обещают, что прыжок не будет выше, чем у АИ-95. Но на Колыме обещания часто тают быстрее, чем первый снег. Если логистическая цепочка продолжит гнить, дешевого топлива регион не увидит долго.

"При таких ценах владельцы старых иномарок будут чаще сталкиваться с поломками топливной системы. Люди ищут способ сэкономить и заправляются где придется, убивая форсунки и насосы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Магаданский бензин — это индикатор здоровья всей северной логистики. Когда литр горючего начинает стоить как бутылка приличного вина, пора задуматься: мы едем вперед или просто прогреваем атмосферу за свой счет? Пока власти считают средневзвешенные цифры, водители считают оставшиеся в кошельке рубли. Математика получается не в пользу дороги.

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