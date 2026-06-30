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Анатолий Широков представил проект развития «Охотского кольца» для четырех регионов ДФО

Россия » Дальний Восток » Магадан

Во Владивостоке привыкли, что море — это не только чилим и выходной на катере, но и короткий путь к соседям. Однако на практике выясняется, что жители побережья Охотского моря годами варятся в собственном соку. Исправить этот исторический парадокс предложили в Магаданской областной Думе: Сахалин, Камчатка, Хабаровский край и Колыма должны замкнуть "Охотское кольцо".

Охотское море
Фото: commons.wikimedia.org by Benford Choi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Охотское море

Идея межрегионального сотрудничества, представленная спикером колымского парламента Анатолием Широковым, напоминает настройку сложного механизма. Цель — заставить четыре территории работать в одном ритме, от туризма до науки. Пока москвичи гадают, где находится Охотоморье, сами дальневосточники планируют перекрестные обмены делегациями и совместные стройотряды.

Билеты на "пруль" не купят: субсидии и маршруты

Главный тормоз любого движения на Востоке — цена билета. Если слетать из Магадана на Сахалин стоит дороже, чем в столицу, никакого "братства кольца" не выйдет. Проект "Охотоморье — круг гостеприимства" нацелен именно на вскрытие этой финансовой пробки.

"Нам необходимо сообща развивать инфраструктуру и делать поездки между нашими регионами доступными", — объяснил в Госдуме Анатолий Широков. План прост: задействовать авиакомпанию "Аврора" и выбить федеральные субсидии на перелеты между региональными столицами. Это позволит создать систему всесезонных маршрутов, чтобы жители Охотоморья могли летать друг к другу в гости, а не только смотреть через пролив.

"Создание единого туристического кластера на Охотском побережье — мера вынужденная и логичная. Инвесторам проще заходить в проект, который охватывает четыре региона с понятной логистикой, чем пытаться развивать отдельную точку в тумане", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Наука без границ и День Охотского моря

Помимо экономики, соседи хотят объединить мозги. Проект "Охотоморье — круг науки и знания" подразумевает ревизию программ вузов и подразделений РАН. Школьникам и студентам обещают общие олимпиады и научно-практические конференции под эгидой Русского географического общества.

Чтобы закрепить союз на эмоциональном уровне, предлагается учредить "День Охотского моря". Магадан уже празднует его во вторую субботу августа. Теперь инициаторы хотят синхронизировать календарь, чтобы гулял весь Дальний Восток: от хабаровских сопок до камчатских вулканов.

Направление системы Ключевое решение
Транспорт Субсидирование рейсов "Авроры" между столицами ДВ
Образование Межрегиональные студенческие стройотряды
Культура Общий праздник во вторую субботу августа

Транспортный узел: авиация и логистика

Развитие побережья невозможно без контроля над небом. Пока в якутском Мирном лайнеры блокируют полосы, а строители Севера требуют пересмотреть логистические нормы, охотоморские регионы пытаются играть на опережение. Информационное продвижение территорий планируют доверить блогерам и киноделам, чтобы превратить суровый край в бренд.

"Любая интеграция на Дальнем Востоке разбивается о дефицит бюджета на местах. Если проект "Круг Охотского моря" получит статус национального с прямым финансированием из центра, это станет реальным рычагом развития территорий", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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