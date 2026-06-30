Скорость выросла на треть: МТС разогнала сеть в "южных воротах" Якутии

МТС провела масштабное обновление сетевой инфраструктуры в поселке Беркакит Нерюнгринского района. Этот населенный пункт выполняет роль ключевого распределительного центра, где завязываются основные транспортные потоки республики. Благодаря запуску нового оборудования LTE более 3,5 тысяч местных жителей, а также сотрудники логистических терминалов получили доступ к ускоренному мобильному интернету и стабильной голосовой связи.
Инженеры компании применили в Беркаките оборудование "дальнобойного" диапазона. Частоты LTE-900 отличаются высокой проникающей способностью: сигнал легче обходит препятствия и проникает внутрь капитальных строений. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в поселке выросла на треть. Особое внимание уделили покрытию образовательных учреждений, больниц, Дома культуры и торговых точек.
"Для северных территорий качественное покрытие LTE — это не только развлечение, но и вопрос выживания производственных цепочек. Усиление сигнала в Беркаките напрямую влияет на эффективность логистических маршрутов, позволяя внедрять цифровой мониторинг движения грузов в реальном времени", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Беркакит функционально связывает Якутию с общероссийской железнодорожной сетью. Обновленная сеть теперь охватывает не только жилые кварталы, но и территорию железнодорожной станции на Амуро-Якутской магистрали. Стабильный сигнал появился и на сложном участке федеральной автодороги А-360 "Лена", проходящей через поселок. Это критически важно для координации северного завоза и работы дальнобойщиков.
|Параметр
|Что меняется
|Скорость интернета
|Увеличение на 33%
|Охват территории
|Жилые зоны, ЖД-станция, трасса "Лена"
Директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев отметил, что развитие сети в таких точках является приоритетом. Ранее аналогичные работы были проведены в поселке Пеледуй и городе Томмот. Стабильная связь позволяет сотрудникам транспортных предприятий использовать специализированный софт и банковские приложения без задержек.
"Приток инвестиций в телеком-инфраструктуру отдаленных поселков создает базу для роста малого бизнеса. Когда в поселке появляется быстрый интернет, это стимулирует развитие местного производства и упрощает взаимодействие предпринимателей с налоговыми и банковскими сервисами", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.
Пока крупные операторы внедряют "дальнобойные" частоты, власти региона ищут способы общей цифровизации. Так, в Якутии уже задействованы алгоритмы нейросетей для контроля безопасности и управления критической инфраструктурой.
Этот диапазон обеспечивает широкое покрытие и лучше "пробивает" стены зданий, что актуально для поселков с плотной застройкой.
Да, сигнал усилен на железнодорожной станции и прилегающем отрезке федеральной трассы "Лена".
Безусловно. Школы, больницы и Дом культуры вошли в зону обновленного покрытия.
Да, компания системно модернизирует узлы в транспортных хабах, таких как Томмот и Пеледуй.
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