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Ненецкий АО: Власти региона сократили число площадок праздника ради роста премий

Россия » Урал » Салехард

В Ненецком автономном округе (НАО) утвердили план проведения Дня оленевода. В 2024 году оргкомитет праздника выбрал тактику точечных ударов: вместо массового охвата всех хозяйств, вертолеты доставят делегации только в те точки, где развернутся основные торжества. Такая "бюджетная диета" позволила перераспределить ресурсы в пользу самих участников.

Оленевод на привале
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оленевод на привале
Параметр Что меняется
Логистика Полеты только в шесть ключевых стойбищ
Призовой фонд Увеличение премий для победителей гонок и состязаний
Финал Общий праздник 2 августа в поселке Красное

Рейтинг эффективности на пастбищах

Подготовка к празднику совпала с подведением итогов отраслевого соревнования за прошлый год. В аграрном секторе региона сформировалась своя "тройка лидеров". Золото досталось СПК "Путь Ильича", серебро удержал "Харп", а замкнула пьедестал Ненецкая агропромышленная компания. Особый вес победе "Пути Ильича" прибавили результаты их отдельных бригад — сразу три подразделения хозяйства признаны лучшими в округе.

"Мы ежегодно оцениваем производственные показатели, чтобы выделить те хозяйства, которые сохраняют поголовье и обеспечивают стабильность отрасли в суровых условиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Маршрут для болельщиков

Для жителей Нарьян-Мара, желающих увидеть финальные гонки на оленньих упряжках, власти организуют транспортный коридор. 2 августа из Морского порта в сторону поселка Красное пойдут два рейсовых автобуса. Первый стартует в 11:00, второй — в 15:00. Маршрут предусматривает остановки для сбора пассажиров в черте города.

Оптимизация транспортной нагрузки на бюджет позволила не только сохранить праздник, но и повысить ставки в спортивной части программы. Деньги, сэкономленные на отмене торжеств в отдельных малых хозяйствах, направят на выплаты атлетам и тундровикам, занявшим призовые места.

Ответы на популярные вопросы

Где именно пройдут основные мероприятия?

В список посещений вошли стойбища общин "Канин", "Восход", "Индига", "Рассвет Севера", "Ямб то" и СПК "Путь Ильича".

Почему выросли призовые выплаты?

Рост премий стал возможен за счет отказа некоторых хозяйств от проведения локальных праздников и централизации бюджета.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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