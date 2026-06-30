В Ненецком автономном округе (НАО) утвердили план проведения Дня оленевода. В 2024 году оргкомитет праздника выбрал тактику точечных ударов: вместо массового охвата всех хозяйств, вертолеты доставят делегации только в те точки, где развернутся основные торжества. Такая "бюджетная диета" позволила перераспределить ресурсы в пользу самих участников.
|Параметр
|Что меняется
|Логистика
|Полеты только в шесть ключевых стойбищ
|Призовой фонд
|Увеличение премий для победителей гонок и состязаний
|Финал
|Общий праздник 2 августа в поселке Красное
Подготовка к празднику совпала с подведением итогов отраслевого соревнования за прошлый год. В аграрном секторе региона сформировалась своя "тройка лидеров". Золото досталось СПК "Путь Ильича", серебро удержал "Харп", а замкнула пьедестал Ненецкая агропромышленная компания. Особый вес победе "Пути Ильича" прибавили результаты их отдельных бригад — сразу три подразделения хозяйства признаны лучшими в округе.
"Мы ежегодно оцениваем производственные показатели, чтобы выделить те хозяйства, которые сохраняют поголовье и обеспечивают стабильность отрасли в суровых условиях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Для жителей Нарьян-Мара, желающих увидеть финальные гонки на оленньих упряжках, власти организуют транспортный коридор. 2 августа из Морского порта в сторону поселка Красное пойдут два рейсовых автобуса. Первый стартует в 11:00, второй — в 15:00. Маршрут предусматривает остановки для сбора пассажиров в черте города.
Оптимизация транспортной нагрузки на бюджет позволила не только сохранить праздник, но и повысить ставки в спортивной части программы. Деньги, сэкономленные на отмене торжеств в отдельных малых хозяйствах, направят на выплаты атлетам и тундровикам, занявшим призовые места.
В список посещений вошли стойбища общин "Канин", "Восход", "Индига", "Рассвет Севера", "Ямб то" и СПК "Путь Ильича".
Рост премий стал возможен за счет отказа некоторых хозяйств от проведения локальных праздников и централизации бюджета.
Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.