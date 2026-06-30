Транспортный коридор Приморье-1 получил новый пункт пропуска для ускорения товарооборота

Во Владивостоке и окрестностях давно привыкли: если едешь "за речку", готовься жечь сцепление в очередях. Но, похоже, карнавал бесконечного ожидания официально окончен. В Приморье дали старт обновленному автомобильному пункту пропуска "Пограничный". Это полная переборка мотора всей логистики региона. На открытие приехал губернатор Олег Кожемяко, который сам прекрасно знает, что такое многочасовой "отстой" на границе под морским ветром.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Русский

Раньше этот узел напоминал старый японский микроавтобус, в который пытаются впихнуть невпихуемое. Пропускная способность была как узкое горлышко у бутылки — всего 450 машин в сутки. Теперь цифры выглядят авторитетно: мощность взлетела до 1,3 тысячи единиц транспорта за 24 часа. Это прямой вызов пробкам и подарок для тех, кто гоняет прули, возит грузы или просто хочет по-быстрому смотаться в Китай за свежими впечатлениями и морепродуктами.

Логистика по-взрослому: коридор "Приморье-1"

Обновленный "Пограничный" — это главный подшипник в механизме транспортного коридора "Приморье-1". Власти Приморья не скрывают: Китай остается соседом по лестничной клетке, с которым нужно дружить и торговать быстро. Старый пункт пропуска был вечной головной болью для бизнеса из-за жестких лимитов. Теперь же шлюзы открыты шире, что должно подстегнуть и товарооборот, и туризм.

"Многие перевозчики и жители приграничья помнят, с какими ограничениями приходилось сталкиваться. Очереди и лишние часы в пути уходят в прошлое. Теперь условия совершенно другие. Наша задача — синхронизировать работу всех служб, чтобы машина проходила границу как по маслу", — отметил губернатор Олег Кожемяко.

Международный класс и поручения центра

Реконструкция шла не просто так, а по прямому поручению президента. В Москве наконец поняли: чтобы Дальний Восток дышал, нужны современные артерии. Министр транспорта РФ Андрей Никитин подтвердил, что объект теперь полностью соответствует международным стандартам. Это значит, что техническая начинка пункта пропуска позволит оформлять документы и досматривать авто без лишней суеты.

Параметр Было / Стало Пропускная способность (авто/сутки) 450 / 1 300 Статус объекта Крупнейший в регионе Приоритет Транспортный коридор "Приморье-1"

Что это дает обычному водителю

Для тех, кто привык мерить расстояние сопками и временем в пути, новость отличная. Меньше пробок — больше рейсов за то же время. Для бизнеса это означает снижение издержек (меньше платить водителям за простой), а для обычных туристов — более предсказуемое время возвращения домой. Главное теперь, чтобы "за речкой" китайские коллеги работали в том же темпе, иначе пробка просто переместится на другую сторону моста.

"Это важный рывок для всей инфраструктуры Приморья. Мы уходим от старых схем и создаем условия, где время пересечения границы перестает быть лотереей для участников ВЭД", — подчеркнул в региональный экономист Валерий Козлов.

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