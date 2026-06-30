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Приморье: судебные приставы ограничили выезд из РФ 11 тысячам должников за коммунальные услуги

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокское лето — это время, когда хочется уйти в туман на катере или рвануть в Азию, подставив лицо муссону. Но для одиннадцати тысяч жителей Приморья заграничный вояж рискует закончиться, не начавшись. Причина прозаична, как цена на аукционный "пруль": долги за коммуналку.

Путешествие к морю
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешествие к морю

Энергетики "Дальэнергосбыта" уже выписали 11 400 "черных меток" — постановлений об ограничении выезда. Суммарно наши земляки задолжали за свет и тепло 168 млн рублей. Масштабы впечатляют даже тех, кто привык к суровым дальневосточным тарифам.

Цена вопроса: когда закрывают границу

Механизм работает жестко, как японская подвеска на плохой дороге. Если долг перевалил за 10 тысяч рублей, а потребитель два месяца делает вид, что исполнительного листа не существует, в игру вступают судебные приставы. Ограничение выезда — их любимый козырь в разгар отпускного сезона.

"Мы фиксируем рост задолженности именно в летний период. Многие предпочитают потратить деньги на чилим и отдых, забывая о квитанциях. Однако система принудительного взыскания работает без пауз на тайфуны", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Почему оплата в аэропорту не спасет

Многие надеются на русский "авось" и цифровые технологии. Мол, закрою хвосты прямо перед паспортным контролем через смартфон. Но реальность суровее: ГИС ГМП — это не мгновенный мессенджер. Сведения о платеже могут спотыкаться в сетях несколько часов, а приставам на снятие запрета требуется от одних суток до десяти дней.

Параметр Условия и сроки
Порог невыезда От 10 000 рублей
Срок снятия запрета От 1 до 10 рабочих дней
Зачисление средств До нескольких часов через онлайн-банки

Рассрочка как выход из тупика

Если в кошельке гуляет ветер, а улететь все-таки хочется, энергетики предлагают не прятаться за сопками, а договариваться. Реструктуризация — это законный способ разбить тяжелую сумму на части. Каждому подберут свой график, исходя из реальных возможностей платить, а не кормить обещаниями.

"В регионах с высоким износом сетей собираемость платежей — вопрос выживания инфраструктуры. Заключение соглашения о реструктуризации позволяет остановить процесс взыскания и избежать блокировки счетов или выезда", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Как узнать о наличии запрета на выезд?

Проверить себя стоит на портале Госуслуг или в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП. Сделать это лучше за пару недель до покупки билетов.

Поможет ли квитанция об оплате на границе?

Нет. Пограничники смотрят в свою базу данных. Пока судебный пристав не вынесет новое постановление и оно не пройдет по всем каналам связи, "стоп-лист" будет действовать.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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