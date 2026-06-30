В 11 муниципалитетах Приморского края запущен эксперимент по созданию госуправляющих компаний

В Приморье решили вспомнить старые добрые времена, когда за порядок в подъезде отвечал не абстрактный бизнес, а муниципалитет. На сопках региона разворачивается масштабный эксперимент: власти создают сеть государственных управляющих компаний. По задумке, это должно взбодрить частников, которые привыкли получать деньги, но забывают чинить крыши.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина с телефоном и блокнотом на кухне звонит в управляющую компанию

Как заявила председатель правительства края Вера Щербина, в 11 районах такие структуры уже зарегистрированы, а шесть из них вовсю оформляют лицензии.

Владивостокский кейс: спасение "Центрального"

Во Владивостоке к идее "казенного сервиса" относятся с легким прищуром. Здесь уже давно работает МУПВ "Центральный", который стал своего рода санитаром леса — берет под крыло дома, от которых коммерсанты бегут как от праворульного авто с пробегом по РФ за миллион. Чаще всего это ветхое жилье и бараки, где жильцы просто ждут расселения.

Путь "Центрального" коротким не назовешь: предприятие успело пройти через процедуру банкротства. Чтобы маховик ЖКХ не заклинило окончательно, Думе Владивостока в этом году пришлось расчехлить бюджет. Выделили более 54 миллионов рублей — исключительно на то, чтобы закрыть долги перед партнерами и не дать компании уйти на дно.

"Вопрос стоит на повестке уже не один год. Для нас МУПВ "Центральный" — это тот орган хозяйственной деятельности, который сегодня обслуживает дома, непривлекательные для других компаний. Субсидия нужна, чтобы покрыть обязательства и уйти от банкротства", — объяснил ситуацию председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

География экспансии: от Артёма до Тернея

Несмотря на сложный опыт краевого центра, эксперимент масштабируют на все Приморье. Муниципальные УК уже появились в Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем и даже в отдаленном Тернее. Всего список охватывает 11 территорий. Шесть компаний уже получили "корочки" на работу, остальные на подходе.

Торопиться есть смысл: с сентября 2026 года гайки закрутят сильнее. Вступают в силу новые требования к материальной базе и персоналу "управляек". Те, у кого в штате только один сантехник с разводным ключом времен перестройки, могут не пройти фильтр.

Параметр Детали реформы Статус проекта Охват 11 муниципалитетов Приморского края Основная задача Обслуживание аварийного фонда и конкуренция с частниками Лицензирование 6 УК уже получили допуск к работе

Правила игры: конкуренция без давления

Власти обещают: "кошмарить" частный бизнес никто не собирается. Муниципальные структуры должны стать альтернативой, а не принудительным выбором. Решать, кому отдавать ключи от подвала — коммерсантам или городу — будут сами собственники на общих собраниях.

"Создание таких компаний — это стимул для других работать лучше. Мы говорим о добросовестной конкуренции", — отметила Вера Щербина.

Для простых жителей Приморья это означает, что уйти от плохой частной компании теперь будет проще не в никуда, а к официальному муниципальному оператору. Главное, чтобы бюджетных вливаний хватало на своевременную замену труб, а не только на "финансовое оздоровление" руководства.

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