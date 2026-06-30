На три дня — без душа: где в Барнауле отключили горячую воду из-за проверки магистрали

Барнаул столкнулся с масштабной коммунальной ревизией: на проспекте Красноармейском стартовала умная диагностика теплосетей. Пока по трубам перемещается специализированный робот, подача ресурса в сотни квартир приостановлена. Энергетики обещают, что такая "хирургическая" точность поможет избежать крупных аварий зимой.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосгаз», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ газовые трубы

Робот вместо кувалды: технология дефектоскопии

Специалисты "Сибирской генерирующей компании" (СГК) задействовали роботизированный комплекс для обследования магистрального трубопровода диаметром 600 мм. Тестируемый отрезок пролегает между Мемориалом Славы и улицей Молодежной. Устройство сканирует металл изнутри, выявляя истончение стенок и микротрещины.

"Диагностику невозможно провести без отключения горячей воды, такое исследование с высокой точностью помогает выявить потенциальные повреждения, которые ещё не проявили себя по время опрессовки, но уже могут быть критичными в ближайшее время", — цитирует пресс-служба СГК техническую необходимость работ. Чтобы не терять время, на соседнем участке по улице Профинтерна заменят четыре компенсатора, пока ржавчина на трубах не привела к внеплановым порывам.

"Роботизированная диагностика — это как МРТ для города. Обычная опрессовка дает нагрузку давлением, но она не видит скрытую коррозию. Если труба готова 'лопнуть' через месяц, робот покажет это сегодня. Это критически важно для районов со старой застройкой, где диагностика состояния ресурсов напрямую влияет на стабильность жизнеобеспечения всей инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

География ограничений: кто остался без воды

Горячее водоснабжение прекращено 30 июня с 10:00. Восстановление подачи ресурса намечено на 20:00 3 июля. Ремонт и обследование охватывают значительную часть центральной застройки.

Параметр работ Детализация Срок работ 4 дня (30 июня — 3 июля) Объект проверки Магистраль 600 мм на Красноармейском Ключевые улицы Ленина, Строителей, Социалистический, Крупской

Список затронутых адресов внушителен: в зону временных ограничений попали дома на проспекте Ленина, Строителей, Социалистическом и Красноармейском. Также без удобств остались жители улиц Профинтерна, Свердлова, Привокзальной, Деповской, Новоугольной, Крупской, Папанинцев и площади Победы. Подобная профилактика часто становится обязательным условием для тех, кто планирует долгосрочные инвестиции в развитие территорий города.

"Любые работы на тепломагистралях в центре города — это риск для комфортной среды, но он оправдан. Важно, чтобы после раскопок в Барнауле безопасность горожан обеспечивалась и через восстановление благоустройства. При замене четырех компенсаторов нагрузка на грунт изменится, и подрядчики обязаны проследить за состоянием дорожного полотна и тротуаров", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя проверить трубы без отключения воды?

Роботизированный комплекс запускается непосредственно внутрь трубы, что требует её осушения. Наличие воды делает работу сенсоров невозможной.

Поможет ли это избежать аварий зимой?

Да, диагностика находит "усталость" металла, которая не видна при обычных гидравлических испытаниях, что позволяет заменить слабые звенья летом.

Будет ли перерасчет в квитанциях?

За период отсутствия услуги начисления производиться не должны, если в доме нет общедомового счетчика. При наличии счетчика оплата идет по факту потребления.

Куда жаловаться, если воду не дадут вовремя?

Первоначально стоит обратиться в свою управляющую компанию. Если задержка связана с аварией на распределительных сетях дома, устранять её будет ТСЖ или УК.

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