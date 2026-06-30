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Дума Владивостока заложила 1,68 млрд рублей на развитие поселков и дорог в 2026 году

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивостокская Дума подбила итоги 2025 года. На сопках затишье, а в залах заседаний — плотный график: 13 встреч, две сотни решений и работа над бюджетом, который за год успел "потяжелеть" на четыре миллиарда рублей. Пока москвичи удивляются нашим ценам на икру, город планомерно перекраивал финансовый пирог, чтобы хватило и на ремонт школ, и на безопасность в акватории.

Сбор чеков и квитанций для составления бюджета
Фото: https://pixabay.com by Pexels is licensed under Free
Сбор чеков и квитанций для составления бюджета

Бюджетный тюнинг: от школ до аэролодок

Главный финансовый документ города в 2025 году напоминал конструктор, который пересобирали девять раз. Стартовали с 31,4 млрд рублей доходов, а финишировали на отметке 35,3 млрд. Расходы тоже не стояли на месте, добравшись до 36,3 млрд рублей. Маневры со средствами позволили не просто "латать дыры", а запускать точечные проекты в разных точках города — от Спортивной Гавани до отдаленных островов.

На эти "допы" обновили системы видеонаблюдения на Кирова и Ватутина, капитально отремонтировали школы и привели в порядок территорию у центра "Россия". Для тех, кто привык к морскому ветру в лицо, приобрели аэролодку "Север 650К" — крайне необходимая вещь для безопасности на воде в наших краях. Также не забыли про лыжню на Русском — зимний спорт в портовом городе обретает второе дыхание.

"Корректировка бюджета — это выстроенный процесс взаимодействия администрации и депутатов. Все распределенные статьи исполнены, что для нас крайне важно. Приоритет остается за социальной направленностью и целевым использованием средств", — рассказал в интервью Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Дальневосточная ипотека: голос из "вторички"

Одна из самых дерзких инициатив года пришла от Молодежной палаты. Местные активисты не стали ждать у моря погоды и подняли вопрос ребром: Дальневосточная ипотека в малых городах буксует из-за отсутствия новостроек. В итоге — глубокая аналитика, опросы и выход на федеральный уровень. Требование разрешить покупку жилья на вторичном рынке для молодых специалистов в дефицитных зонах было услышано даже на Восточном экономическом форуме.

Пока молодежь борется за квадратные метры, городская инфраструктура прирастает спортивными объектами. В 2025 году во дворах появилось 10 новых стадионов-трансформеров: летом — футбол, зимой — освещенная хоккейная коробка для ледовых баталий под звездным небом.

Округа и молодежный десант

Работа на округах редко попадает в заголовки, но именно там решается судьба каждого "пруля" и каждого бордюра. Депутаты за год провели более 2000 личных встреч. Темы вечные: течь в кровле, холод в батареях и освещение сопок. На основе этих жалоб формируется план благоустройства, который администрация берет в работу.

Направление работы Результат 2025 года
Обращения граждан Рассмотрено 602 официальных запроса
Бюджетные правки 9 корректировок для оперативных нужд
Поддержка ТОС Зарегистрировано более 150 объединений

Отдельное внимание уделили безопасности в школах. Проект "Добрая неделя" охватил 8 тысяч человек, обучая детей и учителей бесконфликтному поведению. А современные реалии внесли свои коррективы: разработаны даже методички по действиям при обнаружении беспилотников на территории учебных заведений.

"Мы видим усиление роли общественных инициатив. Благоустройство дворов и создание комфортных зон отдыха сегодня напрямую зависит от активности жителей и их умения взаимодействовать с муниципальными программами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

На 2026 год цели уже намечены: в бюджет заложены дополнительные 1,68 млрд рублей. Деньги пойдут на дороги в поселках Попов и Береговое, ликвидацию стихийных свалок и помощь участникам СВО. Карнавала, может, и не будет, но системная работа продолжается — ветер перемен во Владивостоке всегда дует в сторону развития.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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