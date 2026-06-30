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Якутск занял 11-е место в федеральном рейтинге городов по объему ввода жилья на душу населения

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутск ворвался в высшую лигу российских городов по темпам жилищного строительства. Согласно свежему рейтингу РИА, столица республики заняла 11-е место из 100 по объему ввода жилья на душу населения за 2025 год. На каждого жителя города пришлось чуть более одного квадратного метра новостроек.

Новостройки в пасмурном городе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Новостройки в пасмурном городе

Статистика стройки: многоэтажки против частного сектора

За минувший год в Якутске сдали 462 тысячи "квадратов". В отличие от многих других быстрорастущих регионов, здесь ставку делают на городскую плотность: 57% от общего объема пришлось на многоквартирные дома. Для сравнения, общероссийский лидер по удельному вводу — Кызыл (2,3 кв. м на человека) — растет преимущественно за счет частного сектора, на который пришлось 70% всех площадей.

"Высокие показатели ввода в Якутске — это результат стабильного финансирования национальных проектов и региональных программ. Однако стоит учитывать, что город практически не прибавил в объемах относительно прошлого года, в то время как 16 других крупных центров показали рост", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эффективность ввода и дефицит метров

Несмотря на активную работу кранов, жилищный вопрос в столице Якутии стоит остро. По общей обеспеченности жилплощадью город находится в "хвосте" списка — на 96-м месте из 100. На одного жителя в среднем приходится всего 22,1 квадратного метра. Это почти в два с половиной раза меньше, чем в курортной Анапе, которая возглавила список самых просторных городов.

Город Кв. м на человека (общая площадь)
Анапа 51,0
Якутск 22,1
Симферополь 18,7

Лидеры и аутсайдеры общероссийского зачета

Если смотреть на абсолютные цифры без привязки к числу жителей, Якутск занимает 26-ю строчку в России. Тягаться с мегаполисами-миллионниками сложно: Москва выдала 7,4 млн "квадратов", Краснодар — 2,7 млн, а Санкт-Петербург — 2,69 млн. Тем не менее, по темпам рывка Якутск (24-е место) обходит такие города, как Воронеж и Пермь, уступая лишь аномально быстро строящимся Магадану и Орску.

"Рынок жилья в регионах сейчас сильно сегментирован. В Якутске первичный фонд обновляется быстрее, чем во многих городах-миллионниках, но дефицит вторички и высокая стоимость стройматериалов мешают быстро поднять общую планку обеспеченности", — объяснил специалист по недвижимости Артур Волков.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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