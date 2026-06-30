Полиция Сургутского района выявила 18 пособников аферистов с начала текущего года

Сургутский вуз попрощался с карьерой одного из студентов не из-за проваленной сессии, а из-за финала уголовного дела. Молодой человек передал свою банковскую карту посторонним, превратившись в "дроппера" — техническое звено в цепи вывода украденных миллионов. Теперь вместо диплома его ждет штраф более 300 тысяч рублей и клеймо соучастника преступления.
Дроппер — это финансовый курьер или посредник. Его задача — получить на свой счет "грязные" деньги и перевести их дальше, либо обналичить. За это аферисты платят небольшую комиссию (5-10 тысяч рублей). Однако в масштабах Сургутского района последствия такой "подработки" выглядят катастрофично.
В текущем году в муниципалитете выявили 18 пособников аферистов. Суммарный ущерб, который прошел через их счета, превысил 15 миллионов рублей. Правоохранители подчеркивают: незнание того, чьи именно деньги вы переводите, не освобождает от ответственности.
"В случае пособнических действий деятельность дропа оценивается как соучастие в мошеннической схеме. Это подразумевает суровое наказание, так как преступления квалифицируются как тяжкие, а наносимый гражданам ущерб огромен", — пояснил представитель ОМВД России по Сургутскому району.
Вербовщики работают по принципу кадровых агентств в соцсетях и мессенджерах. Объявления обещают "легкие деньги" и "белую работу с картами". В группу риска входят студенты и подростки, которые хотят быстро заработать на гаджеты, не вникая в происхождение средств. За прошлый год в России возбудили около 2 тысяч уголовных дел против таких посредников.
Противодействовать явлению стараются через цифровую грамотность. В Сургутском районе силовики и власти создали Школу цифровых видов спорта, где учат не только кибердисциплинам, но и гигиене общения в сети.
"Нельзя взаимодействовать с незнакомыми людьми в сети. Современные сервисы позволяют менять голос, подменять фото и видео — взрослый преступник легко выдает себя за сверстника ребенка ради своих целей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Чтобы ваша банковская карта не превратилась в орудие преступления, придерживайтесь простых правил цифровой навигации:
|Ситуация
|Правильное действие
|Предлагают арендовать вашу карту или ЛК банка
|Немедленный отказ и блокировка контакта.
|Пришел случайный перевод от незнакомца
|Обратитесь в банк для возврата, не переводите по просьбе "отправителя".
|Просят обналичить деньги за процент
|Это прямая схема отмывания. Держитесь подальше.
Ситуация в стране начинает меняться. Благодаря ужесточению банковского контроля и работе правоохранителей, число несовершеннолетних дропперов в первом полугодии 2025 года снизилось более чем в три раза. Однако бдительность остается единственным надежным фильтром от криминальных предложений.
Если "друг" использует её для транзита украденных денег, вы автоматически становитесь соучастником. Банк заблокирует все ваши счета навсегда (черный список ЦБ), а полиция придет с обыском.
Если карта уже "засветилась" в криминальной транзакции, данные попадают в базы финмониторинга. Удалить их оттуда практически невозможно, это клеймо на финансовой репутации.
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