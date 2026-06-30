Полиция Сургутского района выявила 18 пособников аферистов с начала текущего года

Сургутский вуз попрощался с карьерой одного из студентов не из-за проваленной сессии, а из-за финала уголовного дела. Молодой человек передал свою банковскую карту посторонним, превратившись в "дроппера" — техническое звено в цепи вывода украденных миллионов. Теперь вместо диплома его ждет штраф более 300 тысяч рублей и клеймо соучастника преступления.

Фото: https://unsplash.com by Tai Bui is licensed under Free Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом

Кто такой дроппер и чем он рискует

Дроппер — это финансовый курьер или посредник. Его задача — получить на свой счет "грязные" деньги и перевести их дальше, либо обналичить. За это аферисты платят небольшую комиссию (5-10 тысяч рублей). Однако в масштабах Сургутского района последствия такой "подработки" выглядят катастрофично.

В текущем году в муниципалитете выявили 18 пособников аферистов. Суммарный ущерб, который прошел через их счета, превысил 15 миллионов рублей. Правоохранители подчеркивают: незнание того, чьи именно деньги вы переводите, не освобождает от ответственности.

"В случае пособнических действий деятельность дропа оценивается как соучастие в мошеннической схеме. Это подразумевает суровое наказание, так как преступления квалифицируются как тяжкие, а наносимый гражданам ущерб огромен", — пояснил представитель ОМВД России по Сургутскому району.

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Вербовщики работают по принципу кадровых агентств в соцсетях и мессенджерах. Объявления обещают "легкие деньги" и "белую работу с картами". В группу риска входят студенты и подростки, которые хотят быстро заработать на гаджеты, не вникая в происхождение средств. За прошлый год в России возбудили около 2 тысяч уголовных дел против таких посредников.

Противодействовать явлению стараются через цифровую грамотность. В Сургутском районе силовики и власти создали Школу цифровых видов спорта, где учат не только кибердисциплинам, но и гигиене общения в сети.

"Нельзя взаимодействовать с незнакомыми людьми в сети. Современные сервисы позволяют менять голос, подменять фото и видео — взрослый преступник легко выдает себя за сверстника ребенка ради своих целей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

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Чтобы ваша банковская карта не превратилась в орудие преступления, придерживайтесь простых правил цифровой навигации:

Ситуация Правильное действие Предлагают арендовать вашу карту или ЛК банка Немедленный отказ и блокировка контакта. Пришел случайный перевод от незнакомца Обратитесь в банк для возврата, не переводите по просьбе "отправителя". Просят обналичить деньги за процент Это прямая схема отмывания. Держитесь подальше.

Ситуация в стране начинает меняться. Благодаря ужесточению банковского контроля и работе правоохранителей, число несовершеннолетних дропперов в первом полугодии 2025 года снизилось более чем в три раза. Однако бдительность остается единственным надежным фильтром от криминальных предложений.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если я просто дам карту другу?

Если "друг" использует её для транзита украденных денег, вы автоматически становитесь соучастником. Банк заблокирует все ваши счета навсегда (черный список ЦБ), а полиция придет с обыском.

Можно ли удалить свои данные из баз дропперов?

Если карта уже "засветилась" в криминальной транзакции, данные попадают в базы финмониторинга. Удалить их оттуда практически невозможно, это клеймо на финансовой репутации.

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