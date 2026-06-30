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Сургут: власти выделили более 90 миллионов рублей на строительство магистрального водовода

Россия » Урал » Ханты-Мансийск » Сургут

В Сургуте прокладывают новую коммунальную артерию. На востоке города строят магистральный водовод длиной 1,3 километра. Работы идут по проезду Тихому, набережной Ивана Кайдалова и улице Мелик-Карамова. Новая ветка свяжет проспект Комсомольский с улицей Геологической, обеспечив стабильный напор в кранах действующих микрорайонов и запас для новостроек.

водопровод
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосводоканал», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
водопровод

Технологии и бюджет стройки

На обновление сетей мэрия выделила свыше 90 миллионов рублей. Деньги собирали "всем миром": часть пришла из городского бюджета, часть добавил округ. В Управлении капитального строительства подчеркивают, что проект юридически чист — все согласования и госэкспертизу прошли еще в прошлом году, поэтому сбоев с финансированием нет.

"Проект был полностью подготовлен в прошлом году: разработана документация, пройдены все согласования и получено заключение госэкспертизы. Это позволило вовремя заключить контракт на сумму чуть более 90 миллионов рублей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Чтобы не превращать город в полосу препятствий, подрядчик отказался от траншей. Трубы кладут методом горизонтально направленного бурения. Это позволяет сохранить асфальт целым, а нервы автомобилистов — в порядке. Сейчас объект готов на 21%. Рабочие готовятся монтировать пять инженерных камер, которые уже привезли на площадку.

Зачем Сургуту новый водовод

Стройка — это не просто замена старого на новое, а работа на вырост. Восточная часть Сургута активно прирастает кварталами. Без мощной "магистрали" новые дома могли бы оставить соседей без должного давления в системе. После завершения всех работ и опрессовки объект передадут на баланс "Горводоканала".

"Масштабные вложения в подземную инфраструктуру — это обязательное условие для развития территорий. Износ сетей в северных регионах всегда выше из-за нагрузок, поэтому строительство новых веток под будущие кварталы вроде "Марьиной Горы" — решение логичное и своевременное", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр проекта Детали
Протяженность 1,3 км трубопровода
Инвестиции Более 90 млн рублей
Срок сдачи Конец августа текущего года

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