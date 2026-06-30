Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Якутск занял 11-е место в федеральном рейтинге городов по объему ввода жилья на душу населения
Конец американской щедрости: НАТО пересчитывает помощь Киеву из-за позиции Вашингтона
Сургут: власти выделили более 90 миллионов рублей на строительство магистрального водовода
Кредитный капкан захлопнулся: миллионы граждан лишились надежды на доступные займы до конца года
Хватит быть просто матерью: Анджелина Джоли разоткровенничалась о переменах в личной жизни
Личные амбиции оказались важнее семьи: Меган Маркл перечеркнула визит Гарри в Великобританию
Ваши данные украли за минуту: как заставить МФО аннулировать фиктивный долг
Ночное небо над Подмосковьем вспыхнуло:падение обломков на частный дом стоило жизни младенцу
Зелёные оккупанты на участке: эти красивые деревья уничтожат фундамент и высушат почву дотла

Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Бурятия внимательно следит за уровнем воды, который продолжает ползти вверх. Река Селенга в черте Улан-Удэ не сбавляет оборотов, прибавляя сантиметры к опасным отметкам. Жители низменных районов города готовятся к возможным сложностям, пока гидропосты фиксируют новые данные. В материале разберем текущие показатели водоемов республики и прогнозы экспертов по развитию паводковой ситуации.

мыс Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
мыс Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал

Селенга и Уда меняют показатели

Главная водная артерия региона, Селенга, за последние сутки поднялась на 3 сантиметра. Сейчас река находится на уровне 154 сантиметра над нулевой отметкой поста. Динамика остается стабильно восходящей, что заставляет службы мониторинга работать в усиленном режиме.

"Подъем воды на Селенге связан с осадками в верхнем течении и состоянием притоков. Пока показатели не достигли критических значений, но темпы роста требуют пристального внимания к дамбам", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Река Уда ведет себя спокойнее, хотя и здесь зафиксирован рост. За прошедший день уровень воды увеличился на 1 сантиметр, достигнув отметки в 129 сантиметров. Специалисты отмечают, что текущая ситуация в городской черте напоминает работу отлаженного механизма, где каждый элемент гидросистемы реагирует на перепады давления и стоков.

Байкал взял паузу

Священное озеро демонстрирует редкую стабильность на фоне речных колебаний. Уже вторые сутки уровень Байкала замер в одной точке. Вода держится на высоте 456,52 метра по тихоокеанской системе высот. Отсутствие движения вверх или вниз говорит о временном равновесии между притоком из рек и испарением.

"Стабилизация уровня Байкала — хороший знак для прибрежных территорий. Это позволяет почве немного просохнуть и снижает нагрузку на береговую инфраструктуру", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Несмотря на затишье на озере, эксперты рекомендуют не расслабляться. Погода в регионе изменчива, и любой мощный циклон способен сорвать этот стопор. Гидрологическая система бассейна сейчас напоминает переполненный резервуар, где любой лишний объем может спровоцировать перелив.

Прогнозы и риски

Сценарии развития событий зависят от интенсивности дождей в горах Хамар-Дабана и на территории Монголии. Если приток в Селенгу увеличится, это неизбежно отразится на прибрежных СНТ и низменных участках Улан-Удэ. Городские службы уже проверяют состояние водоотводных каналов и готовят спецтехнику.

"Для экономики региона важно, чтобы паводок не перерезал транспортные артерии. Сейчас бюджеты всех уровней закладывают резервы на случай локальных подтоплений сельхозугодий", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Водоем Ткущий статус
Селенга Рост на 3 см за сутки
Уда Рост на 1 см за сутки
Байкал Без изменений (456,52 м)

Ответы на популярные вопросы

Когда ожидается пик паводка?

Обычно максимальные уровни рек в Бурятии фиксируются в конце июля или августе после затяжных ливней.

Есть ли угроза жилым домам?

При текущих показателях прямой угрозы нет, но жителям пойменных участков стоит следить за официальными сводками МЧС.

Как Байкал влияет на уровень рек?

Озеро является конечным приемником, и его высокий уровень может замедлять сток впадающих в него рек, что задерживает воду в поймах.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, экономист Валерий Козлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Такого отпора Киев еще не получал: запрос о помощи вызвал шквал жесткой критики в западном поле
Мир. Новости мира
Такого отпора Киев еще не получал: запрос о помощи вызвал шквал жесткой критики в западном поле
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Авто
Гаишник хочет увидеть ваш телефон? 3 вопроса, которые заставят его сменить тон
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Ближний Восток
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Популярное
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива

Масштабный сбой в поставках горючего заставил изменить работу нефтеперерабатывающих заводов и ввести жесткие лимиты на продажу ресурсов в десятках регионов страны.

Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Латвийский премьер против здравого смысла: Прибалтика стала витриной европейского самообмана
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Интрига в деле о признании геноцида армян разрешилась. Алиев выиграл партию
Последние материалы
Личные амбиции оказались важнее семьи: Меган Маркл перечеркнула визит Гарри в Великобританию
Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов
Ваши данные украли за минуту: как заставить МФО аннулировать фиктивный долг
Ночное небо над Подмосковьем вспыхнуло:падение обломков на частный дом стоило жизни младенцу
Зелёные оккупанты на участке: эти красивые деревья уничтожат фундамент и высушат почву дотла
Дорога в отпуск станет кошмаром: забытые мелочи приведут к многочасовому простою в пути
Польское гостеприимство закончилось: поведение соседей довело соцсети до точки кипения
Зимний урожай без потерь: 3 главных секрета заморозки ягод, чтобы не вышли кашей
Странный выбор гиганта: почему охота на крупную рыбу обрекла бы кита на голодную смерть
Не неделя, а все лето: большую часть Тобольска оставят без горячей воды на 62 дня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.