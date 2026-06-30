Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов

Бурятия внимательно следит за уровнем воды, который продолжает ползти вверх. Река Селенга в черте Улан-Удэ не сбавляет оборотов, прибавляя сантиметры к опасным отметкам. Жители низменных районов города готовятся к возможным сложностям, пока гидропосты фиксируют новые данные. В материале разберем текущие показатели водоемов республики и прогнозы экспертов по развитию паводковой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ мыс Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал

Селенга и Уда меняют показатели

Главная водная артерия региона, Селенга, за последние сутки поднялась на 3 сантиметра. Сейчас река находится на уровне 154 сантиметра над нулевой отметкой поста. Динамика остается стабильно восходящей, что заставляет службы мониторинга работать в усиленном режиме.

"Подъем воды на Селенге связан с осадками в верхнем течении и состоянием притоков. Пока показатели не достигли критических значений, но темпы роста требуют пристального внимания к дамбам", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Река Уда ведет себя спокойнее, хотя и здесь зафиксирован рост. За прошедший день уровень воды увеличился на 1 сантиметр, достигнув отметки в 129 сантиметров. Специалисты отмечают, что текущая ситуация в городской черте напоминает работу отлаженного механизма, где каждый элемент гидросистемы реагирует на перепады давления и стоков.

Байкал взял паузу

Священное озеро демонстрирует редкую стабильность на фоне речных колебаний. Уже вторые сутки уровень Байкала замер в одной точке. Вода держится на высоте 456,52 метра по тихоокеанской системе высот. Отсутствие движения вверх или вниз говорит о временном равновесии между притоком из рек и испарением.

"Стабилизация уровня Байкала — хороший знак для прибрежных территорий. Это позволяет почве немного просохнуть и снижает нагрузку на береговую инфраструктуру", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Несмотря на затишье на озере, эксперты рекомендуют не расслабляться. Погода в регионе изменчива, и любой мощный циклон способен сорвать этот стопор. Гидрологическая система бассейна сейчас напоминает переполненный резервуар, где любой лишний объем может спровоцировать перелив.

Прогнозы и риски

Сценарии развития событий зависят от интенсивности дождей в горах Хамар-Дабана и на территории Монголии. Если приток в Селенгу увеличится, это неизбежно отразится на прибрежных СНТ и низменных участках Улан-Удэ. Городские службы уже проверяют состояние водоотводных каналов и готовят спецтехнику.

"Для экономики региона важно, чтобы паводок не перерезал транспортные артерии. Сейчас бюджеты всех уровней закладывают резервы на случай локальных подтоплений сельхозугодий", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Водоем Ткущий статус Селенга Рост на 3 см за сутки Уда Рост на 1 см за сутки Байкал Без изменений (456,52 м)

Ответы на популярные вопросы

Когда ожидается пик паводка?

Обычно максимальные уровни рек в Бурятии фиксируются в конце июля или августе после затяжных ливней.

Есть ли угроза жилым домам?

При текущих показателях прямой угрозы нет, но жителям пойменных участков стоит следить за официальными сводками МЧС.

Как Байкал влияет на уровень рек?

Озеро является конечным приемником, и его высокий уровень может замедлять сток впадающих в него рек, что задерживает воду в поймах.