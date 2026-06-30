Байкал застыл среди лета: странная пауза главного озера России удивила специалистов

Бурятия внимательно следит за уровнем воды, который продолжает ползти вверх. Река Селенга в черте Улан-Удэ не сбавляет оборотов, прибавляя сантиметры к опасным отметкам. Жители низменных районов города готовятся к возможным сложностям, пока гидропосты фиксируют новые данные. В материале разберем текущие показатели водоемов республики и прогнозы экспертов по развитию паводковой ситуации.
Главная водная артерия региона, Селенга, за последние сутки поднялась на 3 сантиметра. Сейчас река находится на уровне 154 сантиметра над нулевой отметкой поста. Динамика остается стабильно восходящей, что заставляет службы мониторинга работать в усиленном режиме.
"Подъем воды на Селенге связан с осадками в верхнем течении и состоянием притоков. Пока показатели не достигли критических значений, но темпы роста требуют пристального внимания к дамбам", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Река Уда ведет себя спокойнее, хотя и здесь зафиксирован рост. За прошедший день уровень воды увеличился на 1 сантиметр, достигнув отметки в 129 сантиметров. Специалисты отмечают, что текущая ситуация в городской черте напоминает работу отлаженного механизма, где каждый элемент гидросистемы реагирует на перепады давления и стоков.
Священное озеро демонстрирует редкую стабильность на фоне речных колебаний. Уже вторые сутки уровень Байкала замер в одной точке. Вода держится на высоте 456,52 метра по тихоокеанской системе высот. Отсутствие движения вверх или вниз говорит о временном равновесии между притоком из рек и испарением.
"Стабилизация уровня Байкала — хороший знак для прибрежных территорий. Это позволяет почве немного просохнуть и снижает нагрузку на береговую инфраструктуру", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Несмотря на затишье на озере, эксперты рекомендуют не расслабляться. Погода в регионе изменчива, и любой мощный циклон способен сорвать этот стопор. Гидрологическая система бассейна сейчас напоминает переполненный резервуар, где любой лишний объем может спровоцировать перелив.
Сценарии развития событий зависят от интенсивности дождей в горах Хамар-Дабана и на территории Монголии. Если приток в Селенгу увеличится, это неизбежно отразится на прибрежных СНТ и низменных участках Улан-Удэ. Городские службы уже проверяют состояние водоотводных каналов и готовят спецтехнику.
"Для экономики региона важно, чтобы паводок не перерезал транспортные артерии. Сейчас бюджеты всех уровней закладывают резервы на случай локальных подтоплений сельхозугодий", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.
|Водоем
|Ткущий статус
|Селенга
|Рост на 3 см за сутки
|Уда
|Рост на 1 см за сутки
|Байкал
|Без изменений (456,52 м)
Обычно максимальные уровни рек в Бурятии фиксируются в конце июля или августе после затяжных ливней.
При текущих показателях прямой угрозы нет, но жителям пойменных участков стоит следить за официальными сводками МЧС.
Озеро является конечным приемником, и его высокий уровень может замедлять сток впадающих в него рек, что задерживает воду в поймах.
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