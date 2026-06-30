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Ночное небо над Подмосковьем вспыхнуло:падение обломков на частный дом стоило жизни младенцу

Россия » Центр » Москва

Минувшей ночью небо над Московской областью превратилось в арену для отражения массированной атаки БПЛА. По данным губернатора Андрея Воробьева, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали 60 вражеских целей. Несмотря на работу ПВО, избежать разрушений и жертв не удалось.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Наиболее трагические события развернулись в Егорьевске. Беспилотник рухнул на частный дом, вызвав возгорание. Под завалами оказались люди. Спасатели извлекли из-под обломков двоих взрослых и двух детей. Позднее стало известно, что шестимесячный младенент скончался в карете скорой помощи по пути в медучреждение. Остальные пострадавшие доставлены в больницы под наблюдение врачей.

География ночного налета

Атака затронула обширную территорию Подмосковья: от Дубны до Коломны. В зоне действия оказались Домодедово, Чехов, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское и Ступино. В Дубне обломки дрона повредили административное здание, однако обошлось без раненых. В деревне Фатеево (Павлово-Посадский округ) еще один беспилотник врезался в жилой дом, но и там, по предварительным данным, жильцы не пострадали.

"Система ПВО работает в условиях высокой интенсивности, когда цели рассредоточены по большой площади. Главный приоритет — минимизация рисков для инфраструктуры и гражданских объектов, что требует мгновенной реакции операторов", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Специалисты экстренных служб обследуют территории в Раменском и Коломне, где также обнаружены обломки летательных аппаратов. Региональные власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших, чьи дома пострадали во время атаки беспилотников.

Ликвидация последствий

Работа по оценке ущерба и восстановлению жилого фонда уже началась. В подобных ситуациях логистика спасательных операций и скорость реагирования коммунальных служб становятся решающими факторами, аналогично тому, как цифровизация процессов значительно упрощает работу городских служб в штатном режиме.

"При массовых атаках ключевым звеном становится координация между МЧС, представителями местных администраций и службами ЖКХ для адресной поддержки каждого домохозяйства, столкнувшегося с разрушениями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться жителям, если повреждено имущество?

Необходимо подать заявку в администрацию своего городского округа или через единую диспетчерскую службу для фиксации ущерба экспертной комиссией.

Кто организует помощь пострадавшим?

Координацией выплат, предоставлением временного жилья и медицинской помощью занимаются профильные ведомства правительства Московской области.

Как быстро оценивают повреждения?

Оперативные группы выезжают на место сразу после допуска спецслужб; сроки оценки зависят от объема разрушений конкретного строения.

Безопасно ли находиться в зоне падения обломков?

Нет, приближаться к частям аппаратов категорически запрещено — следует немедленно вызвать экстренные службы и отойти на безопасное расстояние.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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