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Не неделя, а все лето: большую часть Тобольска оставят без горячей воды на 62 дня

Россия » Урал » Тюмень

Жителей нагорной части Тобольска ждет масштабное испытание бытового комфорта летом 2026 года. Горячую воду отключат сразу на два месяца из-за глобальной реконструкции тепловых магистралей и полной остановки городской ТЭЦ. Энергетикам предстоит переложить сотни метров изношенных коммуникаций, чтобы предотвратить системные сбои в период зимних нагрузок. Модернизация затронет систему снабжения даже в самых удаленных микрорайонах города. Разберемся, как город планирует пережить этот технологический простой и какие изменения ждут коммунальную инфраструктуру.

Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Два месяца без кипятка

График работ уже утвержден: краны в нагорной части города остынут с 1 июля по 31 августа 2026 года. Столь длительный срок связан с необходимостью одновременного ремонта генерирующих мощностей и транспортных артерий системы. Специалисты компании СУЭНКО готовятся к замене 420 метров труб, которые считаются критическим узлом городского хозяйства.

"Такие длительные отключения в регионах обычно вызваны необходимостью синхронизировать ремонт на ТЭЦ и замену магистральных сетей. Это позволяет избежать повторных работ в течение сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Защита от зимних аварий

Главная цель проекта — капитальное обновление изношенного фонда. Старые трубы не справляются с давлением, что создает угрозу прорывов в морозы. После завершения реконструкции качество теплоснабжения должно заметно вырасти. Это особенно актуально для периферийных территорий, где до этого наблюдались потери температуры теплоносителя.

"Для Тобольска обновление инфраструктуры — вопрос выживания городской системы в условиях резких температурных перепадов. Модернизация сетей обеспечит устойчивость всего коммунального каркаса", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рабочие планируют не просто латать дыры, а полностью заменить техническую начинку трасс. Применение новых материалов увеличит срок службы коммуникаций в несколько раз. Параллельно на самой ТЭЦ проведут ревизию котлоагрегатов и насосного оборудования.

Экономика коммунального маневра

Масштабные вложения в сети требуют четкого финансового планирования. Остановка крупного промышленного объекта, такого как ТЭЦ, обходится дорого, поэтому все этапы модернизации должны пройти без задержек. Успех работ напрямую повлияет на устойчивость бюджета ресурсоснабжающей организации в будущем.

"Концентрация ресурсов на одном участке позволяет оптимизировать затраты и сократить количество аварийных выездов зимой. Это эффективная инвестиция в надежность территорий", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Параметр работ Показатели
Срок проведения 62 дня (июль — август)
Длина реконструируемых сетей 420 метров
Объект генерации Полная остановка ТЭЦ

Ответы на популярные вопросы

Где именно не будет воды?

Ограничения коснутся всех потребителей в нагорной части Тобольска, подключенных к централизованной системе ТЭЦ.

Будет ли перерасчет в квитанциях?

Да, плата за горячее водоснабжение в период его отсутствия начисляться не будет, если квартира не оборудована счетчиком. При наличии приборов учета начисления пройдут по фактическому потреблению.

Можно ли сократить сроки ремонта?

Технология замены магистральных труб и регламент остановки ТЭЦ требуют соблюдения строгих временных рамок, сокращение которых может снизить качество работ.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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