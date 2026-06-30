Полный бак снова стал роскошью: в Карелии власти пытаются снять ограничения на заправках

Жители Карелии столкнулись с перебоями в работе автозаправочных станций. Минпромторг республики начал переговоры с поставщиками для стабилизации ситуации. Власти добились возобновления подвоза топлива в Калевальский район и ищут пути для открытия закрытых АЗС. Ситуация на топливном рынке региона меняется ежедневно.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС

Топливо идет в районы

По словам главы Минпромторга Карелии Светланы Астаховой, бензин и дизель поступают на АЗС согласно утвержденному плану. Региональное ведомство ежедневно следит за графиками отгрузки нефтепродуктов. Цель министерства — избавиться от дефицита, который вынуждает операторов ограничивать продажи топлива для одного водителя.

Специально для Pravda.Ru Евгений Блех отметил, что логистика — слабое звено в цепочке снабжения удаленных районов. Эксперт уверен, что жесткое лимитирование выдачи топлива вредит не только автомобилистам, но и местному бизнесу, зависимому от оперативных перевозок грузов.

В Калевальском районе ситуация разрешится в ближайшие сутки. Стороны подписали документы на поставку горючего, транспорт уже в пути. Жители северных территорий вскоре получат доступ к полноценной заправке машин без ограничений объема.

Переговоры по закрытым АЗС

Некоторые заправки в Пряжинском и Кондопожском районах приостановили работу. Региональные власти проводят встречи с владельцами станций, чтобы запустить их заново. Чиновники ищут компромисс, который позволит собственникам бизнеса быстрее получать партии нефтепродуктов.

Как подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Артур Волков, рыночная ситуация в региональных сетях АЗС зависит от цепочек поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт считает, что долгосрочная стабильность возможна лишь при наличии резервных складов, которые смогут сглаживать пиковые нагрузки и перебои в графиках доставки.

Минпромторг республики настаивает на отмене временных правил продажи топлива. Сейчас на многих станциях действует ограничение в 20–30 литров на одну легковую машину. Астахова рассчитывает, что после увеличения объемов отгрузки эти меры станут излишними.

Взгляд на региональный баланс

Сбалансированное распределение ресурсов — основа продовольственной и транспортной безопасности территорий. Региональный экономист Валерий Козлов в разговоре с Pravda.Ru пояснил, что подобные сбои часто вызваны накладками в оптовых закупках. По мнению аналитика, прямые межбюджетные механизмы могли бы помочь локальным сетям договариваться с поставщиками напрямую без посредников.

Для решения проблем с логистикой власти республики планируют задействовать альтернативные каналы поставок. Мониторинг доступности бензина на АЗС будет продолжен в ежедневном формате до полного исчезновения дефицита.

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Ответы на популярные вопросы

Когда снимут ограничения на объем заправки?

Минпромторг ведет переговоры с поставщиками об увеличении объемов. Как только запасы на станциях стабилизируют, лимиты будут отменены.

Где ждать возобновления работы АЗС?

Власти работают над открытием заправочных станций в Пряжинском и Кондопожском районах.

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