Жители Карелии столкнулись с перебоями в работе автозаправочных станций. Минпромторг республики начал переговоры с поставщиками для стабилизации ситуации. Власти добились возобновления подвоза топлива в Калевальский район и ищут пути для открытия закрытых АЗС. Ситуация на топливном рынке региона меняется ежедневно.
По словам главы Минпромторга Карелии Светланы Астаховой, бензин и дизель поступают на АЗС согласно утвержденному плану. Региональное ведомство ежедневно следит за графиками отгрузки нефтепродуктов. Цель министерства — избавиться от дефицита, который вынуждает операторов ограничивать продажи топлива для одного водителя.
Специально для Pravda.Ru Евгений Блех отметил, что логистика — слабое звено в цепочке снабжения удаленных районов. Эксперт уверен, что жесткое лимитирование выдачи топлива вредит не только автомобилистам, но и местному бизнесу, зависимому от оперативных перевозок грузов.
В Калевальском районе ситуация разрешится в ближайшие сутки. Стороны подписали документы на поставку горючего, транспорт уже в пути. Жители северных территорий вскоре получат доступ к полноценной заправке машин без ограничений объема.
Некоторые заправки в Пряжинском и Кондопожском районах приостановили работу. Региональные власти проводят встречи с владельцами станций, чтобы запустить их заново. Чиновники ищут компромисс, который позволит собственникам бизнеса быстрее получать партии нефтепродуктов.
Как подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Артур Волков, рыночная ситуация в региональных сетях АЗС зависит от цепочек поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт считает, что долгосрочная стабильность возможна лишь при наличии резервных складов, которые смогут сглаживать пиковые нагрузки и перебои в графиках доставки.
Минпромторг республики настаивает на отмене временных правил продажи топлива. Сейчас на многих станциях действует ограничение в 20–30 литров на одну легковую машину. Астахова рассчитывает, что после увеличения объемов отгрузки эти меры станут излишними.
Сбалансированное распределение ресурсов — основа продовольственной и транспортной безопасности территорий. Региональный экономист Валерий Козлов в разговоре с Pravda.Ru пояснил, что подобные сбои часто вызваны накладками в оптовых закупках. По мнению аналитика, прямые межбюджетные механизмы могли бы помочь локальным сетям договариваться с поставщиками напрямую без посредников.
Для решения проблем с логистикой власти республики планируют задействовать альтернативные каналы поставок. Мониторинг доступности бензина на АЗС будет продолжен в ежедневном формате до полного исчезновения дефицита.
|Ситуация
|Текущие меры
|Калевальский район
|Договор подписан, топливо придет в течение 24 часов
|Ограничения объемов
|Ведутся переговоры об отмене лимитов 20-30 литров
|Закрытые АЗС
|Идут переговоры о возобновлении продаж с владельцами
Минпромторг ведет переговоры с поставщиками об увеличении объемов. Как только запасы на станциях стабилизируют, лимиты будут отменены.
Власти работают над открытием заправочных станций в Пряжинском и Кондопожском районах.
Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.