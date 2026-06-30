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Ворота Якутии захлопнулись: Boeing S7 выкатился за пределы полосы в Мирном

Россия » Дальний Восток » Якутск

Аэропорт Мирный в Якутии временно прекратил прием и отправку самолетов из-за серьезного инцидента на взлетно-посадочной полосе. Лайнер Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines приземлился неудачно и выкатился в траву за пределы бетона. На борту находились 179 человек, включая экипаж, но, к счастью, обошлось без травм. Сейчас транспортная прокуратура и специалисты авиакомпании выясняют, что стало причиной сбоя: ошибка пилотирования или состояние аэродромного покрытия.

Шасси самолета
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шасси самолета

Жесткая остановка в Мирном

Рейс из Новосибирска завершился для пассажиров S7 Airlines незапланированным аттракционом. После касания полосы многотонная машина не удержалась в створе и ушла на грунт. Командир экипажа сумел остановить судно, после чего людей эвакуировали по обычным автотрапам. Самолет получил специфические повреждения, характерные для таких инцидентов, и теперь нуждается в детальном осмотре техниками.

"Подобные инциденты часто связаны с состоянием полосы или особенностями торможения в сложных метеоусловиях. Любое отклонение от траектории на высокой скорости превращает шасси в неуправляемые коньки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Авиакомпания уже отстранила экипаж от работы до финала внутреннего расследования. Это стандартный протокол, позволяющий исключить давление на пилотов и объективно разобрать телеметрию полета. Пассажирам пришлось задержаться в терминале, пока службы аэропорта освобождали полосу от застрявшего борта.

Прокурорский надзор и аудит безопасности

Якутская транспортная прокуратура взяла ситуацию под плотный контроль. Ведомство проверяет не только действия пилотов, но и работу наземных служб аэропорта. Главный вопрос — соответствовало ли состояние полосы нормативным требованиям в момент посадки. Если будет доказано, что коэффициент сцепления был ниже заявленного, отвечать придется руководству аэродромного комплекса.

"Расходы на содержание северных аэродромов всегда выше из-за специфики грунтов и температур. Любой просчет в эксплуатации ВПП приводит к закрытию гавани и огромным убыткам у перевозчиков", — отметил эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр происшествия Текущие данные
Тип воздушного судна Boeing 737-800
Число людей на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа
Статус аэропорта Прием и отправка временно приостановлены

Специалисты по инфраструктуре напоминают, что для Мирного такая блокировка — серьезный удар по логистике. Город сильно зависит от авиасообщения, и простой полосы быстро сказывается на доставке почты и перемещении специалистов.

"Безопасность полетов в регионах напрямую коррелирует с качеством федеральных программ по обновлению аэродромной сети. Мирный требует особого внимания к дренажу и покрытию", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему самолеты выкатываются с полосы?

Основные причины — обледенение покрытия, резкие порывы бокового ветра или отказ тормозной системы. В каждом случае комиссия изучает черные ящики и состояние резины на колесах шасси.

Кто платит за повреждения самолета?

Если вина аэродрома будет доказана, ущерб ляжет на страховую компанию оператора порта. В ином случае расходы покроет страховка авиакомпании.

Что будет с экипажем рейса?

Пилоты проходят обязательное медицинское обследование и психологическое тестирование. Их карьера зависит от того, признают ли их действия правильными в экстренном режиме.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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