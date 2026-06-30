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Терпение властей окончательно лопнуло: регистрационный знак авто теперь решит судьбу бака

Россия » Центр » Орел

В Орловской области перестраивают логистику АЗС: с 4 июля топливо начнут отпускать по строгому расписанию. Губернатор Андрей Клычков объявил о введении графика заправки, который привязан к государственным номерам автомобилей. Мера затронет 57 станций сетей "Роснефть" и "Газпром" и призвана ликвидировать очереди, возникшие на фоне резкого спроса.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Календарь заправок по номерам

Система распределения потоков работает по принципу цифровой очереди. Каждому дню недели соответствуют определенные цифры, с которых начинается госномер машины. Такая механика напоминает распределение нагрузки на транспортную инфраструктуру региона, где требуется четкая координация для исключения пробок.

"Введение графиков — это вынужденный шаг для стабилизации ситуации. Мы видим, что текущий ажиотаж избыточен, и техническое разделение потоков позволит каждому водителю спокойно планировать свой маршрут", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

День недели Первая цифра госномера
Суббота 0 и 1
Воскресенье 2 и 3
Понедельник 4 и 5
Вторник 6 и 7
Среда 8 и 9

Новые лимиты и региональный фильтр

Вместе с ограничениями по дням власти пересмотрели объем разовой отгрузки. Лимит на один автомобиль увеличен с 30 до 50 литров. По расчетам администрации, этого объема должно хватить среднестатистическому водителю на 10-14 дней. Это решение принимается на фоне общей динамики, когда даже незначительное изменение стоимости бензина провоцирует очереди.

Для транзитных автомобилей и машин, зарегистрированных в других субъектах РФ, правила будут иными. Губернатор пообещал представить отдельное решение для "иногородних" номеров, чтобы не блокировать движение по федеральным трассам, проходящим через область.

"Административное регулирование отпуска ресурсов — механизм тонкий. Если не учесть интересы транзита, это может ударить по логистическим цепочкам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Экономические последствия ограничений

Ситуация с топливом напрямую влияет на экономику сельских территорий, где стабильность поставок горючего критична для аграриев. Увеличение лимита до 50 литров может успокоить тех, кто опасался дефицита, однако сам факт введения графиков указывает на серьезное напряжение в цепочках поставок.

"Региональный бюджет сильно зависит от стабильной работы розничных сетей. Если графики помогут убрать панику, это предотвратит необоснованный рост издержек для малого бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Юридическая чистота нововведения

С точки зрения муниципального права, подобные ограничения часто балансируют на грани антимонопольного законодательства и защиты прав потребителей. Однако в условиях необходимости обеспечения безопасности и бесперебойной работы экстренных служб власти могут использовать особые полномочия.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправиться не в свой день?

Официальный график на 57 ключевых АЗС этого не предусматривает. Сотрудники будут ориентироваться на первую цифру номера авто.

Сколько литров можно залить за один раз?

Верхний порог разовой заправки теперь составляет 50 литров вместо прежних 30.

Коснутся ли ограничения частных сетей АЗС?

На данный момент речь идет только о станциях "Роснефти" и "Газпрома".

Что делать, если номер начинается на букву, а не на цифру?

Правило привязано именно к цифровой части государственного регистрационного знака.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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